Celkem se u Řeky sešlo zhruba 250 dětí. „Tuto akci pořádáme už potřetí. Poprvé přijely čtyři posádky, podruhé osm a letos máme zatím rekord, a to dvanáct soutěžních týmů,“ srovnal vývoj dětských závodů prezident Perunu Hluboká Luděk Strašil.

Školáci byli hned ze dvou okresů. „Jsou to závody pro druhý stupeň základních škol a nižší gymnázium. Máme tady školy ze Světlé nad Sázavou, Velké Bíteše, Velkého Meziříčí, Krucemburku, Ždírce nad Doubravou, Chotěboře, Havlíčkovy Borové, Havlíčkova Brodu a dvě školy ze Žďáru nad Sázavou,“ vyjmenovala koordinátorka dětských závodů Šárka Dolínková.

Na malé závodníky čekaly celkem dvě jízdy, z kterých se jim sečetly časy a vzniklo tak celkové pořadí. Výhru si odnesl tým, který, i když si říkal Poslední, skončil nakonec první. „Každý z účastníků si odnesl medaile a poháry,“ popsal Strašil. „Kromě nich ale dostali i drobné ceny, jako jsou balonky, bonbonky, psací potřeby, poukázky do Šiklova mlýna, míče nebo třeba hry pro celou třídu,“ doplnila Dolínková.

„Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Při první jízdě jsme nebyli úplně sladění, tak jsme se při druhém závodu rozmístili trochu jinak a bylo to rozhodně lepší. Já jsem na dračí lodi jela poprvé, ale spolužáci s nimi nějaké zkušenosti mají. Nicméně bych si to určitě zopakovala znovu, protože mě to bavilo,“ neskrývala nadšení patnáctiletá Lída ze základní školy v Havlíčkově Borové, jejíž tým vyhrál v obou jízdách.

Závody byly premiérou i pro čtrnáctiletého Vojtu ze základní školy Lánecká ve Světlé nad Sázavou. „Na dračích lodí jsem byl poprvé a opravdu mě zaujaly. Jeden závod jsme suverénně vyhráli a druhý byl sice těsný, ale i při něm jsme zvítězili,“ podělil se o své dojmy Vojta.

Dopoledne si užili nejen soutěžící školáci, ale i předškoláci, kteří se na ně přišli podívat. „Děti byly moc nadšené. Je skvělé, že sem zavítaly i děti z mateřské školy, které si udělaly pochoďák a přišly podpořit své starší kamarády. Bylo úplně úžasné je pozorovat, když jela loď a oni těch dvě stě metrů běžely po břehu a fandily,“ usmála se Dolínková.

Kromě závodů na děti čekaly i další pohybové aktivity. „Loni jsme tady měli záchranu tonoucího, která letos bohužel nebyla, ale zachovali jsme alespoň tradiční ranní rozcvičku, kterou vedla moje dcera Míša,“ pověděla Dolínková. Kdo chtěl, mohl si pak zahrát třeba frisbee, házenou nebo si třeba zaplavat v rybníku.

A jak dětské závody vlastně vznikly? „Jelikož pořádáme velké závody dračích lodí, tak jsme chtěli udělat i něco pro děti. Zkusili jsme proto oslovit školy, aby dračí lodě vešly do podvědomí dětí a kdo ví, do budoucna se tady můžeme sejít při hlavních závodech, protože je to skvělý sport,“ podotkl Strašil.