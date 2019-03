Smutným příkladem je tragedie ze Žďáru nad Sázavou. Tam před čtyřmi lety útočila a zabíjela žena, která předtím v havířovské základní škole pobodala vychovatelku a takřka dvě hodiny držela školačku jako rukojmí. Na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou útočnice Barbora Orlová s nožem pobodala několik studentů. Šestnáctiletý chlapec zemřel, další dvě žákyně a jeden policista byli zraněni.

„MAS Královská stezka organizuje kurzy k mimořádným situacím pro školy. Pro 70 obcí severní části Českomoravské vrchoviny, které sdružuje místní akční skupina Královská stezka, je přichystán nyní komplexní kurz, který připraví žáky i učitele na různá rizika a krizové situace, se kterými se mohou setkat ve škole nebo v běžném životě,“ informovala za autory projektu Karolína Ortová. Speciální školení se podle Ortové uskuteční v Havlíčkově Brodě v několika vybraných školách, které měly o projekt zájem.



„Školení během dne absolvují žáci i učitelé odděleně. Každá skupina bude mít svůj specifický kurz na dané téma. Obě skupiny se naučí jak ochránit svou bezpečnost a svůj život v mimořádné situaci,“ popsala stručně průběh akce Karolína Ortová. Školení je vedeno odborníky. Instruktory, profesionálními hasiči, policisty a záchranáři. Den bude podle Ortové ukončen ve třídách, kde žáci a pedagogové prožijí realistický útok, a tak si vyzkouší koordinaci třídy a uvidí i celou bezpečnostní proceduru za přítomnosti speciální jednotky.

V Havlíčkově Brodě proběhne v květnu ukázka například na školách Wolkerova a Štáflova

Podle předsedy MAS Jaroslavy Dvořákové Karolína Ortová a její kolegyně Lucie Šulcová intenzivně spolupracují se školami a získávají tak množství zajímavých informací a postřehů. I školy se dnes bohužel podle Dvořákové dostávají do situací, kdy musí čelit různým krizovým stavům, na které nebyly připravené. Čím dál více škol v Česku se zapojuje do různých preventivních programů zaměřených na bezpečnost ve školách.

Žádné systematické školení učitelů a zaměstnanců škol stát ale nezajišťuje. Podle spolku Asociace bezpečná škola, která školám pomáhá zajistit bezpečnost, by každá škola měla mít zpracované vlastní bezpečnostní řešení stejně, jako má zpracované požární poplachové směrnice a školní řád. Na mnoha školách ale údajně stále neexistují preventivní opatření, která by připravila zaměstnance na to, jak by v případě ozbrojeného útoku měli správně reagovat.



Případy útoků ve školách:

Student učiliště ve Svitavách 1. března 2004 vážně pobodal svého pedagoga. Ten po převozu do nemocnice zemřel. Na gymnáziu v Rakovníku napadl 29. října 2012 čtrnáctiletý student učitelku. Podle informací médií ženu pobodal. Těžce zraněnou učitelku přepravil vrtulník záchranné služby do pražské střešovické nemocnice, dva mladíci z Výchovného ústavu v Králíkách na Orlickoústecku 25. března tohoto roku brutálně napadli vychovatele a vychovatelku. Muži vrazil jeden z útočníků šroubovák do krku, ženu povalil na zem a oba ji kopali do hlavy a těla. Chlapci útočili, protože chtěli utéct, což se jim ale nepovedlo.

Cílené útoky na školy v Česku se zatím nestaly, na rozdíl od Spojených států, kde například ve středu 13. února 2018 přišlo o život 17 lidí při střelbě na střední škole na Floridě.