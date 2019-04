Program, který se na škole konal úplně poprvé, byl rozdělený do dvou částí. „Od osmi hodin ráno měli žáci čtyřhodinový teoretický kurz, kde se střídali na stanovištích, zkoušeli si resuscitaci, první pomoc, střelbu z airsoftové zbraně a vzduchovky nebo třeba transport raněných. Ten je připravil na praktickou část, která přišla potom,“ vyprávěla ředitelka školy Milena Honsová.

V druhé části pak školáci zažili útok dvou aktivních útočníků, výstřely i zásah policie. Vše bylo naštěstí jen jako. „Děti nevěděly, že k něčemu takovému dojde, a předpokládaly, že to budou jen nácviky. Když se pak ozvaly výstřely, tak na nich bylo vidět, že je to pro ně nečekané, a začaly to brát vážně. Pro všechny to byl ohromný zážitek, ale i velké ponaučení,“ líčila Honsová.

Na závěr pak tým z Progress Rescue učitelům udělil cenné rady a zhodnotil nevšední den. „Hlavním cílem je edukovat a připravit nejen učitele, ale i žáky na případnou mimořádnou událost, která se může ve škole vyskytnout. Myslím si, že žáci byli skvělí a výborně spolupracovali, což hovoří i o tom, jak to tady ve škole mají výborně zvládnuté,“ pochválil instruktor Lukáš Cakl.

„Naše společnost vznikla zhruba před dvěma roky a založili jsme ji s kolegou Lukášem Jirků na základě letitých zkušeností u záchranné služby. Vydali jsme se cestou školení laiků v první pomoci a postupem času jsme se začali věnovat i těmto mimořádným událostem ve školách,“ dodal Cakl.

Školení, které financuje MAS Královská stezka, se na škole určitě nekonalo naposledy. „Je to něco nového a v dnešní době velmi potřebného. Je velký rozdíl, když o těchto věcech jen čtete a když je pak zažijete na vlastní kůži. I kantoři si uvědomili spoustu věcí, které je potřeba udělat, a spoustu chyb, které třeba udělali. Pevně věřím, že k ničemu takovému nikdy nedoje, ale kdyby náhodou, tak jsme alespoň trošku připravení,“ podělila se o své dojmy ředitelka.