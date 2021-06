Jsem agent, jmenuji se Thomas. Jste naše poslední naděje. Americká CIA je v koncích. Nepolapitelný ruský agent Vasilij chystá teroristický útok, kterým zničí zemi. Proto americkým agentům nezbývalo, než požádat o pomoc školáky ze Ždírce.

Základní škola ve Ždírci se jako první na Vysočině zapojila do vzdělávací únikové hry společnosti City Street Games. | Video: Game of Brand

Do boje se záškodníkem se v pátek 11. června ráno vydalo do terénu asi pět skupin žáků devátých tříd ždírecké školy. Jejich jedinou zbraní byl tablet a znalosti získané v lavicích. „Já ani nevím, co nás čeká. Tohle jsem ještě nikdy nezkoušela,“ svěřila se Eliška Somsiová. Podobně se cítil její spolužák Tomáš Andrýsek. „Já myslel, že je to nějaká zábava, ale najednou jsem přišel do místnosti, kde byla spousta lidí a fotoaparátů. To jsem fakt nečekal,“ poznamenal.