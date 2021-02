Vedení městyse, který je zřizovatelem tamní základní a mateřské školy, tak v objektu školky plánuje přístavbu. „Potřebovali bychom přidělat asi jednu třídu. S tím ale souvisí budování i dalšího zázemí, jako jsou šatny, toalety nebo výdejna stravy. Zatím jsme ve fázi projektování,“ nastínil starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík.

Mateřská škola je aktuálně na hraně kapacity. „V současné době máme dvě třídy po čtyřiadvaceti a šestadvaceti dětech, což je docela hodně. Ve třídě může být maximálně čtyřiadvacet dětí, takže na ty dvě už máme výjimku. Letos nám odchází jen deset dětí do školy a pokud se jich pak přihlásí víc, tak ani všechny nebudeme moci přijmout. Je to tedy na hraně a hlavně se ve třídách špatně pracuje,“ prozradila Věra Pachtová.

Rozšíření novocerekevské školky by mohlo být hotové nejdříve v příští roce. „Myslím si, že letos by se nám to mohlo podařit stavebně povolit. Ještě se na to budeme snažit sehnat nějaké peníze z dotace. Z vlastních peněz by to bylo asi moc,“ přemítal Zdeněk Rajdlík.

Záměr městyse vítá i mladá maminka Monika Pelíšková. „To je rozhodně dobrý krok, protože sami uvažujeme o tom, že syn bude chodit do školky v malém městě nebo obci. Navíc podle informací, které máme zatím od známých, do podobných školek začíná chodit čím dál více dětí a jsou velmi oblíbené,“ pochvalovala si maminka dvou a půl ročního Jiříka.

Podobnou zkušenost mají například i v Havlíčkově Brodě, kde jsou mateřské školy přeplněné. Letos v září tam proto v lokalitě Konečná plánují otevřít zcela novou školku. „Dcera potřebovala dát dítě do školky, aby mohla do práce a bylo to jen tak tak," řekla již dříve Marie Formánková.

Ve školce vzniknou tři třídy pro čtyřiašedesát dětí. „V Brodě je hodně dětí. V každé školce máme ještě navýšenou kapacitu, co hygiena dovolí. I z tohoto důvodu se stavěla další mateřinka, aby se vyšlo rodičům co nejvíce vstříc, protože ten převis ve školkách máme už dlouhodobě,“ potvrdila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

V mateřské škole Stařeč na Třebíčsku řešili nové prostory pro děti pouze v minulosti. „Zhruba od roku 2008 jsme měli hodně dětí, takže jsme asi šest let využívali jednu třídu v základní škole. Teď slouží jako družina, protože tolik dětí už zase nemáme a naše prostory nám stačí. Aktuálně máme tři třídy a většinou všechny děti, které se k nám hlásí, přijímáme,“ sdělila Marie Řídká z mateřské školy Starči.