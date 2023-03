Řidiči dodržujte zákaz vjezdu u školní jídelny. Na šoféry, kteří nerespektují dopravní značky a ohrožují bezpečnost dětí dohlíží v Chotěboři na Havlíčkobrodsku městská policie. „Je to na základě stížností, které jsme na radnici řešili dnes a denně,“ řekl Deníku tajemník městského úřadu Milan Linhart.

Školní jídelna Chotěboř. Foto: se souhlasem města

Jak vysvětlil, u vjezdu do školní jídelny je dopravní značka se zákazem vjezdu, ale s dodatkem, že dopravní obsluze je vjezd povolený. To podle tajemníka některé řidiče mate. „Vysvětlují si povolení tak, že sem může prakticky každý, kdo si jede s kastrůlkem pro oběd nebo vyzvednout dítě. Ale tak to není. Vjezd je povolený jen pro auta, která do jídelny vozí potraviny, pro pečovatelskou službu, pro auta technické služby, hasiče nebo záchranku,“ popsal situaci tajemník.

Jak dodal, do jídelny chodí na obědy až tisíc dětí denně. „Auta, která se u jídelny otáčejí a couvají, ohrožují bezpečnost dětí,“ zdůraznil Linhart. Jak dodal, městská policie bude proto prostor u školní jídelny kontrolovat a porušení předpisů pokutovat.

Ředitel základní školy Smetanova Milan Janda stížnosti na řidiče u školní jídelny zatím neřešil. "Vím ale, že stížnosti šly hlavně na městský úřad, který to řešil. Městská policie tam dělá kontroly," upřesnil ředitel.

Podle vedoucího městské policie Petra Doležala strážníci místo kontrolují pravidelně. „Žádné přestupky jsme ale zatím nezaznamenali. Budeme v kontrolách dál pokračovat v nepravidelnou dobu,“ upřesnil Doležal.