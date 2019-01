Golčův Jeníkov – Objednávky jídla přes internet, výběr snídaní a svačin.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Andrea Gabrielová

Návrh nové koncepce stravování ve školní jídelně zpracovalo vedení Základní a mateřské školy v Golčově Jeníkově spolu s vedením školní jídelny.

„Vyzkoušíme následující změny, které budeme diskutovat s rodiči, a uvidíme, zda u všech zůstaneme, nebo zda o nějakou část nabídky nebude zájem," podotkl starosta města Vlastimil Marušák.

Především bude jídelna nově vymalována. Tato změna souvisí podle starosty s dostavbou školy. „Poprosíme architekty, kteří navrhovali podobu dostavby, aby v návaznosti na vnitřní barevnost dostavby navrhli i vymalování jídelny," upřesnil starosta s tím, že v jídelně bude zaveden i moderní informační systém. „Jídlo bude možné objednat i odříci přes internet. Přes tento systém by mělo být možno i komunikovat s jídelnou, prohlížet jídelní lístek či jídlo hodnotit," podotkl starosta.

Zároveň si děti ve školní jídelně budou moci vybírat z několika různých snídaní a svačin, ovšem s tím, že rodiče budou mít přehled o tom, jak se jejich dítě stravuje. „Vedoucí jídelny připraví nabídku několika různých snídaní a svačin v různých cenových hladinách. Rodiče budou s nabídkou seznámeni, děti si dle svého zájmu budou moci dopředu objednat. Dále plánujeme rozšíření obědového menu o saláty, zeleninu, ovoce, mléčné výrobky, dezerty," doplnil starosta Marušák.

Pestrý výběr nápojů

Ke každému obědu děti ve školní jídelně v Golčově Jeníkově dostávají moučník nebo ovoce, nyní ale pro všechny totéž bez možnosti výběru. Od září bude možné ke každému obědu si vybrat buď mléčný výrobek, ovoce, zeleninu, zeleninový salát, moučník, to vše dle jídelníčku.

Dojde rovněž k rozšíření nabídky jídel v jídelníčku, každý týden bude v jídelníčku jedno méně obvyklé jídlo. Jídelna zajistí dva vířiče na chladné nápoje a rozšíří nabídku nápojů tak, aby každý den bylo v nabídce několik druhů nápojů. Například čistá voda, čaj, džus, mléko, ovocné mléko, bílá káva, kakao, horká čokoláda," zdůraznil starosta. Zkrátka nepřijdou ani předškoláci. Rozšíří se nabídka svačinek v mateřské školce o bohatší nabídku pomazánek, pečiva, moučníků. Také již stabilně bude možnost vybrat si ze dvou příloh k jídlu.

Školní jídelna v Golčově Jeníkově bude nabízet i obědy pro veřejnost.

„Pokud by ze školní jídelny chtěla odebírat jídla pro své zaměstnance nějaká firma, je to možné, ale jídla si bude odebírat do várnic přes nákladovou rampu. Veřejnost si odebírat jídla v jídelně může. Po dokončení přístavby školy bude opět zprovozněna cesta zadem kolem školy. Tam si strávník zazvoní u zadních dveří a vyzvedne si jídlo do nosiče. Spolu s dětmi mohou jíst v jídelně pouze zaměstnanci školy nebo města," vysvětlil starosta.

Jak vzápětí dodal, nemusejí se rodiče bát, že by kvůli změnám ve školní jídelně museli sáhnou hlouběji do kapsy. „Naprostá většina změn nebude od rodičů vyžadovat žádné finanční náklady navíc, protože budou v rámci ceny oběda. Navíc budou hrazeny pouze snídaně a svačiny. Způsob jejich úhrady dohodne vedoucí jídelny s rodiči, zda to bude platba denně, týdně nebo měsíčně. Dopředu bude známa cena i nabídka tak, aby rodiče věděli, co si dítě kupuje a kolik za to utratí," zdůraznil starosta Marušák.

Už v září při začátku školního roku bude jídelna připravena a vybavena, aby začala nabízet služby, které budou v ceně oběda. Jak upřesnil starosta Marušák, snídaně a svačiny se ve spolupráci s rodiči budou nabízet později, aby rodiče měli dostatek času se k návrhu vyjádřit. „Navíc během školního roku bude jídelna zapojena i do života školy. V rámci besed o výběru povolání si děti popovídají s kuchařkami, v rámci výchovy ke zdraví a výchovy k občanství proběhne přehlídka výrobků vařených a pečených dětmi, děti se naučí sestavit jídelníček ke slavnostním příležitostem. Také předškoláci z mateřské školy se do jídelny podívají, aby viděli, kde budou jíst," dodal starosta.

Změny ve školní jídelně a modernizaci celého stravovacího provozu plánuje město Golčův Jeníkov v souvislosti s dokončovanou přístavbou školy. V původních plánech počítala radnice i s variantou, že by stravovací provoz ve škole zajistila soukromá firma, ale zastupitelé tuto možnost zamítli.