Podle místostarosty Brodu Vladimíra Slávky musí být nový pavilon na Konečné otevřen a zkolaudován v roce 2025. „Je to šibeniční termín, žáci by měli sednout do lavic v novém pavilonu v září,“ řekl naposledy Deníku s tím, že Konečná je v Brodě největší investiční akce do školství za posledních čtyřicet let. Starý pavilon už nevyhovoval. S jeho bouráním začali a vyklízením stavební dělníci začali už loni. Nový pavilon bude stát víc než sto milionů, městu se podařilo získat dotaci za 40 milionů.

Kvůli novému pavilonu, který se starouu částí školy spojí chodba, se ale školáci i zaměstnanci podle ředitelky Jany Beránkové museli smířit s poněkud bojovými podmínkami. K výdeji obědů sloužily náhradní stavební buňky.

Už od podzimu loňského roku se asi šedesát dětí učilo v budově AZ Centra v parku. I na změnu stravování si musely zvyknout. Školáci, kteří chodí do AZ Centra se stravovali v jídelně V Sadech.

Za zmínku stojí, že školu Konečná plánovala brodská radnice zrušit, a to v roce 2007 aby jiná základní škola, konkrétně Nuselská měla dost žáků a nebyla poloprázdná. Rodiče dětí z Konečné kvůli tomu dokonce demonstrovali na náměstí.