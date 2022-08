Z toho důvodu se zdá být rozumné vyrazit na nákupy co nejdříve. „Někteří rodiče nakupuji již na konci školního roku, když dostanou seznamy, to jsou hlavně rodiče prvňáčků. Jiní rodiče nechávají nákup na prázdniny a někteří nakupují na začátku školního roku,“ vypozorovala Milada Matějíčková. Obchody aktuálně mají dostatečné zásoby, přesto se může stát, že pár dní něco ze školních potřeb nebude k dostání.

Rodiče platí za školní pomůcky tisíce ročně a ceny pořád rostou. To potvrdila Jitka Zvolánková z Havlíčkova Brodu. „Máme tři děti. Vypravení jednoho dítěte do školy nás vyjde jen v cenách za pomůcky tak na dva tisíce,“ řekla Zvolánková. S nákupem školních pomůcek čeká až na září. Jen u nejmladšího dítěte seznam ze školy už přišel e-mailem.

Nejméně se trojnásobné matce líbí ceny školních sešitů a brašen. „Jeden sešit stojí až padesát korun, brašna dva tisíce. To se mi zdá moc,“ poznamenala. Paní Jitka vzpomínala jak loni vypravila svoje dítě do první třídy. „Vypravení prvňáčka přijde tak na čtyři tisíce. Z toho polovinu stojí aktovka,“ upřesnila matka s tím, že brašny do školy dětem kupuje až tehdy, kdy jsou ty staré už hodně ošoupané. „Dcera bude přecházet příští rok z prvního stupně na druhý. Tam novou tašku potřebuje. Přijde nás to minimálně na dvě tisícovky,“ povzdechla si Zvolánková.

Už teď se na podzimní nápor zákazníků připravuje havlíčkobrodské papírnictví Kohinoor. „Školní rok začíná v září, ale rodiče mají doma seznamy a některé zboží nakupují už nyní. Hlavně sešity. Těch máme na skladě dost,“ řekla Deníku prodavačka Lucie Rabensová. Ostatní školní pomůcky jako pastelky, barvičky, tužky, gumy a propisovačky nakupují rodiče podle Rabensové až koncem srpna nebo i během školního roku.

Tužky, pastelky a sešity mají papírnictví v zásobě, ale některé zboží si rodiče musejí objednat. „Školní barevné brašny na skladě nemáme,“ upřesnila Rabensová. Podle zkušeností papírnice se rodiče ptají po školních brašnách s obrázky podle toho, co je zrovna v módě a co děti chtějí. Samozřejmě chtějí tašky zpevněné s popruhy aby se dítě nehrbilo.

Pro malé školačky jsou v módě batohy s jednorožcem, kluci chtějí většinou roboty nebo pavoučího muže. Cena batohů a školních brašen je různá. Od devíti stovek do dvou tisíců. Jestli ale rodiče chtějí něco originálního, sáhnou si do kapsy mnohem hlouběji. Například kompletní sada pro prvňáčky, batoh, penál na tužky a pastelky, pouzdro na pero a pytlík na cvičky stojí skoro šest tisíc. Ovšem batoh je s impregnací, nastavitelnými popruhy a obrázky na batohu si dítě může měnit podle nálady.

Ne každá rodina má ale plnou peněženku a rodiče šetří. Prodavačka v brodském papírnictví si toho všímá denně. „Některé věci jako sešity rodina koupit musí. Tam se šetřit nedá, ale kupují mnohem menší sady tužek a pastelek, vybírají co nejlevnější propisovačky a samozřejmě neobjednávají drahé batohy,“ upřesnila Rabensová. Ceny papírenského zboží podle Rabensové stouply v průměru až o třicet procent. „Nejvíc zdražil papír. Takže i sešity a bloky. Ale to se dalo čekat. Papír zdražoval postupně od té doby, co začal řádit kůrovec. Nekvalitní kůrovcové dřevo se na papír nehodí. Tak papír zdražuje, někdy jsme měli v papírenském zboží i menší dodávky,“ vysvětlila prodavačka. To se projevilo například v době, kdy politici zakázali plastové výrobky jako kalíšky a tácky a poručili ho nahradit jednorázovým papírem. „Jenže jim nedošlo, že papíru je málo. Takže papírové jednorázové tácky byly najednou nedostatkovým zbožím,“ poznamenala Rabensová.