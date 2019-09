Také letos pokračují pracovníci Královské stezky v realizaci projektu Místní akční plány vzdělávání pro ORP Havlíčkův Brod a ORP Světlá nad Sázavou. „Od září nového školního roku máme opravdu nabitý program. Máme spoustu seminářů, workshopů, takže si myslím, že se mají všichni na co těšit,“ nastínila Tereza Chalupová z Královské stezky.

První seminář na téma polytechnické vzdělávání v mateřských školách bude už 11. září na Chaloupkách v Horní Krupé. „Dále nás čeká workshop řemeslných dovedností v Havlíčkově Brodě, jehož cílem je podpora kariérního poradenství u žáků základních škol,“ vyložil ředitel organizace Gustav Charouzek.

„Čeká nás i spoustu autorských čtení a pro velký úspěch jsme zařadili i rodilého mluvčího do škol. Sehnali jsme Brita, který je přímo z Londýna, navštěvuje školy na Havlíčkobrodsku a učitelé i žáci jsou s ním velmi spokojeni,“ vyzdvihla Chalupová.

Nově se od tohoto školního roku zaměří i na rodiče. „Od září máme novinku, a to že se snažíme cílit přímo na rodiče. Zatím nevíme, jaký bude o tyto semináře zájem, ale doufáme, že je osloví,“ vyslovila přání Chalupová. Všechny přednášky jsou pro zájemce zdarma.

První seminář pro rodiče je na téma přetížení kroužky a bude se konat 17. září na základní škole V Sadech. K účastníkům promluví uznávaná psycholožka Svatava Vyhlídalová.

Nerozumíte potřebě dětí být neustále on-line? Máte strach ze závislosti na IT? Tak právě pro vás je určený seminář, který se bude konat 31. října v KyTICi ve Světlé nad Sázavou. „Děti na sociálních sítích jsou teď hodně debatovaným tématem. Na tomto semináři psycholožka Zuzana Pavelcová představí, jak se k tomu postavit, aby rodiče dětem nezakazovali být na mobilu, ale zjistili, co na něm dělají, co vyhledávají a snažili se to pochopit,“ prozradila Chalupová.

Učitelé se vydají načerpat nové zkušenosti začátkem října. Vydají se na Základní školu Staňkova v Brně, která je zaměřená na cizince, a základní školu v Hustopečích, která se specializuje na handicapované děti. „Vedení těchto škol nám předvede, jak pracují se žáky ve třídě. Paní ředitelka ze Sadů nám navrhla, že by potřebovali radu, jak žáky z cizích zemí začlenit, tak jsme se jí snažili vyhovět,“ líčila další koordinátorka Klára Urbanová Baumová.

„Aktivit máme opravdu hodně. Líbí se mi, že je to poměrně vyvážené. Máme tady program zaměřený jak na děti, tak na pedagogy, ale i na rodiče. Každý si v tom zkrátka najde to své,“ řekl a s úsměvem Chalupová.

Workshopy Královské stezky si chválí všichni účastníci. „Pedagogové už byly asi na třech exkurzích v různých školách a moc si je chválili. Zajímá je, jak to chodí jinde. A ohlasy máme dobré i od dětí,“ pochlubila se Chalupová.

Projekt Místní akční plány vzdělávání začal už v září 2018 a bude pokračovat až do srpna 2020. „Hlavním cílem toho projektu je rozvoj kvalitního vzdělávání, výměna zkušeností pedagogů a dbáme i na další vzdělávání pedagogů. Zkušenosti z našich seminářů pak předávají svým žákům,“ sdělila Chalupová.

V rámci tohoto projektu sestavili pět pracovních skupin, a to skupiny pro matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost, polytechniku, financování a rovné příležitosti. „Na těchto skupinách se scházíme jednou za tři měsíce. Jejich členy jsou ředitelé, pedagogové i zřizovatelé škol a společně probíráme různé náměty na workshopy, které se pak snažíme realizovat,“ doplnila Urbanová.

„Na těchto schůzkách padají různé návrhy a účastníci říkají, co by se jim líbilo a co ne. Takže naše aktivity vychází z toho, co pedagogové skutečně chtějí,“ pověděla Květa Lutnerová z Královské stezky.

Jedním z přání učitelů bylo například přiblížení lesní pedagogiky. „V příštím roce proto budeme nejspíš realizovat nějaké přednášky v lese s přímo lesním pedagogem, který dětem ukáže, jak to tam chodí. Měly by si z toho vzít hlavně to, jak se v lese chovat. Lektoři jsou navíc naklonění i k tomu nám představit lesní techniku, odklízení dřeva nebo třeba povoz s koňmi. Pro děti z měst to bude určitě zajímavé, protože toto běžně nevidí,“ přemítala Chalupová.