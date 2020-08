Například Ota Benc ředitel školy ve Ždírci nad Doubravou, kde se hned vedle školy staví moderní školní hřiště je ale v klidu.

„Nevidím žádné problémy ani katastrofické scénáře proč by výuka ve škole nemohla bez problémů začít. Šíření paniky je zbytečné. Víme to my i rodiče. Budeme jen víc dbát na hygienu, zajistíme provoz školní jídelny. Záleží přece hlavně na škole, jak si nastaví pravidla,“ konstatoval ředitel Benc. Jak dodal, jedinou nejasnost má ještě v systému používání roušek, ale to, jak dodal, vyřeší a zjistí během několika dnů.

„Zhruba 12 milionů. Tolik věnovalo letos město Havlíčkův Brod do oprav školních budov,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Podle Josefa Beneše z odboru rozvoje města jsou to hlavně investice do oprav sociálních zařízení. „Je to například WC v základní škole Nuselská, Wolkerova nebo Štáflova, kde už práce skončily. V Sadech je to kompletní rekonstrukce kanalizace,“ upřesnil Beneš. Stranou nezůstávají ani mateřské školy. Například Nádražní nebo Perknov. Velkou rekonstrukcí prochází i přízemí Knapovy vily, kde je mateřská škola Nad Tratí.

V základní škole Štáflova vzniká z půdních prostor nová multifunkční učebna, škola navíc dostane i výtah. „Naším cílem je nové multifunkční jazykové centrum pro 28 žáků s moderními počítači a řídícím učitelským pultem pro výuku informačních a komunikačních technologií,“ sdělila ředitelka ZŠ Štáflova Veronika Prchalová a dodala, že škola myslí i na postižené žáky, takže od prázdnin je k dispozici samostatné sociální zařízení s bezbariérovou toaletou.

Dělníci začnou ve škole pracovat v červnu, práce potrvají do konce roku 2020. Podle projektu je cena stavby 11 milionů, díky 90 procentní dotaci město ze svého rozpočtu doplatí zhruba milion.

Řemeslníci se činí i v základní škole v Lípě u Havlíčkova Brodu. Už na jaře tady začaly práce na spojovacím traktu mezi školou, jídelnou a tělocvičnou.

„Ve spojovacím traktu je plánovaný vstup do školy, šatny, odborné učebny a hygienické zázemí. Zvětší se i školní jídelna. Celý objekt, včetně přiléhajících budov je bezbariérový. Na akci jsme získali dotaci 27millionů z Ministerstva pro místní rozvoj,“ upřesnil starosta Jiří Kunc s tím, že se obci Lípa získat 90 % dotaci ve výši přes tři miliony na opravu havarijního stavu sociálního zařízení ve školní tělocvičně.

Minimální prostor pro sportovní vyžití měly děti v Golčově Jeníkově. Nyní pro ně město nechává stavět novou tělocvičnu v moderní sportovní hale za desítky milionů. Její podobu vybrali obyvatelé města v anketě. Další supermoderní sportoviště u základní školy otvírají v září ve Ždírci nad Doubravou. „Je to stavba ve velkém stylu,“ zdůraznil starosta Ždírce Bohumír Nikl.

Hřiště přišlo na skoro dvacet milionů, „roste“ hned vedle nové základní školy ve Ždírci. Je to sportovní areál ve velkém stylu. Sportovcům nabídne lezeckou stěnu, venkovní posilovnu a parkur. Termín otevření se blíží,