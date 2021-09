Rekonstrukce vyšla městskou kasu přibližně na tři čtvrtě milionu korun, s investicemi do tenisu ale nekončí. „Na blížícím se zasedání zastupitelstva teď budeme řešit podání žádosti na rekonstrukci venkovních kurtů. Dva budeme řešit letos a zbylé čtyři pak příští rok,“ dodal Tomáš Rosecký, který je zároveň i zastupitel města.

Až si ji bude moci vyzkoušet, už se nemůže dočkat například Martin Beneš z Humpolce. „Občas si zahrajeme s kamarádem ze Světlé. Jsem zvědavý, jak nám to v novém půjde,“ usmívá se.

Právě díky této novince jsou na Vysočině jedineční. „Jsme opravdu jedni z mála, kdo to má. Osobně vím třeba o Praze nebo České Třebové,“ svěřuje se Rosecký.

Samotné hráče pak potěší nový povrch. „Původně tady byl třicet let starý koberec supreme, který už byl v opravdu špatném stavu. Teď tu máme oficiální podlahu, na které se hrají soutěže. V podstatě je to něco podobného, na čem se hraje Australian Open,“ chlubí se Rosecký.

