„Jakmile jedete autem od Skuhrova nebo Olešné třeba na Brod, je potřeba dávat velký pozor. Když totiž pustí na silnici semafor, dá se do pohybu kolona. Většina z toho jsou kamiony. Řidič v autě musí dávat pozor aby ho nesmetly. A někdy je problém na silnici vůbec vyjet kvůli koloně,“ popisuje situaci řidič Petr Novotný.

Stavební stroje aktuálně pracují na jedné polovině silnice a mostu na levé straně ve směru od Havlíčkova Brodu. Dopravu řídí semafor, přesto že interval není nijak dlouhý, kolony se tvoří na obou stranách velmi rychle.

S omezením se musejí smířit nejen řidiči, ale také cestující linkovými autobusy mezi Havlíčkovým Brodem a Habry. Marie Vlčková jezdí pravidelně z Habrů na kontroly do nemocnice v Havlíčkově Brodě. „Snažím se jet z domu aspoň o hodinu dřív, než bych měla, protože musím počítat se zpožděním, někdy i víc jak deset minut. Jedna kolona je u Skuhrova, další u Kamene. Autobus všude čeká na zelenou, ale nic s tím neuděláme,“ povzdechla si.

Silnici opravují dělníci společnosti Stavby SR group. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Každý den tímto místem projede osm tisíc pět set vozidel. Z toho přibližně třetinu tvoří nákladní a kamionová doprava,“ zmínil mluvčí ŘSD pro Vysočinu Jiří Veselý. V plánu je nejen oprava povrchu silnice, ale také systému odvodnění, úprava krajnic, výměna svodidel či obnova vodorovného dopravního značení. Práce započaly celkovou rekonstrukcí mostu přes Skuhrovský potok. „Jeho stav je nevyhovující,“ zdůraznil Veselý. Most leží na trase která je zvažována pro přepravu těžkých komponent pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Most čeká demolice, na jeho místě bude stát most nový, odolnější a modernější. Unese podle Veselého až devět se tun.

Práce na silnici a mostě budou stát přes třiadvacet milionů korun. Uvedení rekonstruovaného úseku do provozu předpokládá ŘSD v říjnu.