„Rozparcelujeme plochu o rozloze asi sedm hektarů naproti nové čtvrti směrem na Šachotín. Parcel by tam bylo několik desítek, ale zatím jsme se nedohodli se všemi majiteli. Někteří zatím odmítli prodej i směnu,“ vysvětlila starostka Veronika Vyšinská.

V současné době připravuje obec aspoň tři nové parcely v lokalitě U Rybníka. „Kvůli parcelám je potřeba udělat přeložku vysokého napětí. Chtěli jsme práce dokončit dřív, ale všechno se to zpozdilo. Na stavebním úřadě ve Štokách zemřel úředník, co to měl na starost a městys za něho hledal náhradu,“ upřesnila. Zájemců o stavební parcely je ve Šlapanově hodně. „Přednost v takových případech mají místní, kteří žádají o stavební pozemky několik let,“ dodala starostka.