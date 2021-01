„Momentálně pracujeme na přeložce vysokého napětí. Celý proces se nám trochu zpozdil kvůli personálním změnám na stavebním úřadu ve Štokách. Doufáme ale, že parcely dokončíme tento rok,“ uvedla starostka Šlapanova Veronika Vyšinská.

Zájemců, kteří by ve Šlapanově chtěli stavět, je prý hodně. „Budeme zveřejňovat záměr o prodeji parcel, ale chceme upřednostňovat ty, kteří tady mají žádost už několik let. Jsou to převážně místní lidé,“ prozradila Vyšinská.

Zdroj: Deník

Na kolik parcely vyjdou, zatím nevědí. „Jsou tam zavedené všechny sítě, takže by to nemělo být tak drahé. Navíc na tom nechceme vydělat. Když nám to pokryje náklady, budeme rádi. Konkrétní představu o ceně ale v tuto chvíli ještě nemáme,“ pokrčila rameny Vyšinská.

Na nějakou dobu to budou poslední parcely, které v obci vzniknou. „Plánujeme další, máme vytipovaná místa, ale je to zatím otevřené. Teprve začínají pozemkové opravy, které budou trvat zhruba pět let,“ dodala starostka.