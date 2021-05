Promítání živých přenosů plánují třeba v restauraci na Ostrově v Havlíčkově Brodě. „Část zahrádky máme zastřešenou, tak nebude problém vyndat televizi ven,“ potvrdil majitel restaurace Miroslav Jinek.

Fandit mohou lidé také v Baru Na Terase ve Světlé nad Sázavou. Tady budou střídat televizi s plátnem podle světla. Hokej plynule naváže na fotbalový zápas, který šamgasti sledovali ve čtvrtek. Plátno rovněž připravují v hostinci U Pejchlů v Mnichu na Pelhřimovsku. Provozovatel zařízení Martin Šimeček je ale k akci mírně skeptický.

„Moc od toho neočekávám, protože tady moc sportovci nejsou. Myslím si, že tu budeme sedět maximálně tak v pěti. Zahrádkám teď navíc moc nenahrává ani počasí a navíc lidi odrazuje povinné testování,“ posteskl si Šimeček. Promítání proto zatím plánuje jen na první víkend hokejového mistrovství. „Když postoupíme ze skupiny, tak se to budeme snažit nějak propagovat a promítali bychom dál. Třeba se to nakonec přeci jen chytne,“ přemítal Šimeček.

I vzhledem k malému počtu míst, kde poběží živé vysílání, plánuje většina sportovních fanoušků sledování jednotlivých zápasů vyřešit po svém. „Na zahrádku na hokej nepůjdu. Ani nevím o žádném místě na Třebíčsku, kde by hokej venku promítali. Spíš si s kamarády sedneme do klubovny, kde se na hokej mrkneme. Všichni jsme otestovaní z práce, takže by to mělo být i bezpečné,“ svěřil se Jan Fiala z Třebíčska.