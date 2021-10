„Upřímně řečeno se někdy uchyluji do lesa, což jsem tentokrát neudělal. Místo toho jsem se manželce snažil pomáhat na zahrádce, kterou jsem několik týdnů zanedbával. Odpoledne jsem si pak zajel na své oblíbené místo do Kostelního Vydří za trochou meditace a nabrat duševní sílu,“ svěřil se Kaňkovský.

„Viděl jsem to i v generaci mých dětí, jak se snažily vzájemně podpořit, což vnímám velmi dobře,“ vyzdvihl politik, který nemá sledování výsledků voleb příliš rád.

„Čekal jsem dobrý výsledek, ale nakonec předčil mé očekávání. Jsem rád, že voliči zaznamenali, že je v naší zemi potřeba udělat změnu a mám z toho velkou radost. Mám radost z celostátního výsledku i z toho na Vysočině,“ řekl Kaňkovský a poznamenal, že šlo o jednu z nejagresivnějších a nejvypjatější kampaní, kterou za posledních osm let v politice zažil.

Po šesté večer přišel do volebního štábu mezi své i lídr Spolu na Vysočině Vít Kaňkovský (KDU - ČSL). Nejprve poděkoval všem spolupracovníkům a vyzdvihl především práci a obětavost žen z volební kandidátky.

„Padly i takové hlášky, že to bylo jako Zátopkův běh - když nemůžeš přidej. Takže s tímhle jsme do toho šli. Výbuchy radosti propukly, když jsme se po setinkách přibližovali k úspěchu. Chtěli jsme ANO porazit za každou cenu,“ netají David Beke.

„Takže se to začalo pomalu otáčet a věřili jsme, že to dobře dopadne,“ pospal Beke.

Podle něj se nakonec potvrdilo to, že ve velkých městech má pravicová politika navrch.

„Byla chyba, že jsem se začal dívat na výsledky hned ve dvě odpoledne, protože to od začátku nevypadalo úplně dobře, takže optimismus nebyl moc velký,“ svěřil se s pocity David Beke, předseda místního sdružení ODS v Jihlavě.

