Přechod mezi různými okresy je možný jen v odůvodněných případech, například při cestě do zaměstnání nebo na vyšetření k lékaři.

Policisté začali s kontrolou pohybu osob mezi okresy už o půlnoci. „Na dnešních čtyřiadvacet hodin máme k dispozici ve službě 350 policistů. Zítra je posílí při kontrolách zhruba dvě stě vojáků Armády České republiky a Celní správy České republiky," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na Vysočině je hned několik stanovišť, kde budou policisté kontroloval opatření. „Zejména u dálnice D1 a na všech hlavních silničních tazích budeme mít stálá stanoviště, dále jde o místa, kde se nacházejí hranice mezi okresy, případně hranice mezi kraji. Strážníci mají k dispozici i vytištěné formuláře, které mohou poskytnout občanům, pokud by je v danou chvíli neměli k dispozici," doplnila Čírtková.

Hranice okresů pohlídají s policisty i vojáci

V úterý se k policistům připojí i vojáci, na silnicích ale nebudou operovat samostatné vojenské hlídky. Členové armádních sborů totiž nemají takové pravomoci jako policisté. „Vojáci budou vždy součástí smíšených hlídek spolu s policisty,“ potvrdil poradce ministra obrany Libor Černý, který zároveň připomenul, že se k policejním a smíšeným hlídkám může časem připojit i celní správa. „Bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet. A jak moc budou lidé dodržovat vládní nařízení,“ podotkl Libor Černý.

Lidé zatím vládní nařízení dodržují. „V rámci dnešních kontrol jsme se zatím nesetkali s žádnými zásadními problémy. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat veřejnosti za to, že nastavená pravidla volného pohybu osob respektují a nesnaží se je obcházet," pochválila Čírtková.

Poslušné Žďársko

Na hranicích žďárského okresu ve směru do krajského města nebyly policejní hlídky zatím vidět. „Ráno jsem vezl dceru k její matce do Žďáru nad Sázavou, máme střídavou péči. Měl jsem trochu obavy, ale všechno bylo v pohodě, žádnou policejní hlídku jsem cestou tam ani zpátky nepotkal,“ řekl Pavel Klement z Jihlavy.

Ani provoz na silnicích prý nebyl nijak velký. „Bývá to horší. Sem tam jelo pár aut, ale řekl bych, že se lidé snaží omezení respektovat,“ potvrdil Pavel Klement.

Policisté se kromě kontrol volného pohybu osob zaměřují i na dodržování dalších krizových opatření. „Jde hlavně o nošení respirátorů a uzavřené provozovny," dodala Dana Čírtková. Převážná většina Žďáranů se smířila s tím, že po nějaký čas bude muset dodržovat nová pravidla. „Co se dá dělat. Musíme to vydržet,“ povzdechla si žďárská obyvatelka Marie Růžičková.

Zavřít musí také některé další obchody, týká se to například papírnictví nebo obchodů s dětskou obuví a oblečením. Naopak dále otevřené zůstávají květinářství, potraviny, drogerie, e-shopy, trafiky, pohřebnictví nebo servis IT. Omezit by měli lidé i styky mezi s sebou. Zakázané jsou návštěvy příbuzných či známých i v rámci jednoho okresu. „Zajímalo by mě, jak toto chtějí kontrolovat. To jako mám prarodičům říct, že svoje vnoučata uvidí až v pubertě?,“ rozhořčila se Kateřina Dvořáková z Třebíčska.

Včelaři mohou za včelstvy s prohlášením

Lockdown zkomplikoval také život včelařům. Někteří mají totiž svá včelstva v jiném okrese než bydliště. Například Pavel Kaláb z Nového Města na Moravě má své úly i v blízkosti Brna. „Potřebuji tam zajet a včelstva zkontrolovat. Ptal jsem se na hygieně a oni mi poslali formulář, který si musím vytisknout a vyplnit. S tím tam prý jet můžu,“ vysvětlil postup Pavel Kaláb.