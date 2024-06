Petr V. z Chotěboře na Havlíčkobrodsku půjde definitivně na deset let do vězení za vraždu třicetileté ženy v Chotěboři. V úterý o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který se zabýval odvoláním muže proti odsuzujícímu rozsudku pardubického soudu.

„Odvolání obžalovaného bylo Vrchním soudem v Praze zamítnuto jako nedůvodné,“ sdělil Deníku mluvčí soudu Vít Tomáš Vatra.

Vrah ženy z Chotěboře dostal deset let. Soud žádal o propuštění z vazby

Kauza je tak definitivně u konce. Petr V., který byl stíhán vazebně, bude přeřazen do výkonu trestu. V jaké věznici si bude trest odpykávat, není zatím jasné. Pokud by chtěl ještě rozhodnutí soudu zvrátit, mohl by si podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Jde ale o mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na pravomocné rozhodnutí pražského vrchního soudu.

V případu vraždy ženy v Chotěboři padl rozsudek. Vrah je podle znalců sadista

Šestadvacetiletý Petr V. podle soudu ženu zavraždil loni v únoru při sexuálních hrátkách. Svoji milenku během soulože přiškrcoval. Muž to vysvětloval tím, že chtěl umocnit vzrušení. Jenže podle soudu i znalců musel vyvinout mnohem větší sílu a ženu nakonec zardousil. Muž u soudu popsal, že měl se ženou oboustranně dobrovolný sex, a to dvakrát. Poprvé podle něj bylo vše normální. Při druhé souloži už ale byla situace jiná. Přiznal, že ženu během soulože přidušoval vlasy a tričkem, ale v žádném případě ji nechtěl zavraždit.

Vražda v Chotěboři jde k soudu: mladý muž ženu zabil při souloži

Obhajoba se snažila soud přesvědčit, že šlo o usmrcení z nedbalosti, proto se Petr V. odvolal. Vrchní soud ale jeho argumenty nepřijal.