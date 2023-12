Kalamita udeřila. Silnice a chodníky zasypalo v noci z pátku 22. prosince na sobotu 23. prosince až čtyřicet centimetrů nového mokrého sněhu. Vysočina se během několika hodin proměnila v Sibiř. Úklid sněhové nadílky od rána komplikoval vítr a popadané stromy.

Sněhová kalamita v Přibyslavi. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Už od čtyř hodin ráno byl v sobotu v terénu Milan Žáček z technických služeb města Přibyslav na Havlíčkobrodsku. „Děláme, co můžeme. Je toho ale moc. Musíme nejdřív uklidit hlavní tahy, pak vedlejší ulice,“ povzdechl si a ukázal na pěší zónu z Přibyslavi do místní části Dobrá. „Tady padlo několik stromů. Neunesly tího mokrého sněhu. Musím zavolat kolegy s pilou. Projekt se tudy nedá,“ dodal.

Zimní pohádka za okny vytopeného pokoje pořádně zhořkla těm, co se museli třeba cestou do práce sněhem brodit. „Od náměstí k nádraží jsem se chvíli brodil protože tudy nikdo přede mnou nešel. Nakonec jsem šel radši po silnici,“ konstatoval Milan Nedělka.

Na nádraží na něj čekala další nepříjemná zpráva. Vlak do Žďáru hlásil skoro třicet minut zpoždění kvůli povětrnostním podmínkám. Ani v Havlíčkově Brodě to nebylo lepší. Informační tabule v hale oznamovala, že spěšný vlak do Slavonic má zpoždění 130 minut kvůli sněhu. Problémy se sněhovou nadílkou zřejmě stoupaly s nadmořskou výškou. „U nás je skoro padesát centimetrů, jenže je to mokré tak z toho bude za chvíli břečka,“ svěřila se v nádražní hale Eva Sobotková ze Žďárska.

Plné ruce práce s odklízením následků sněhové kalamity neměli od rána jen technické služby, ale také profesionální hasiči. Ti s následky kalamity bojovali nepřetržitě už od páteční noci a pokračovali v sobotu ráno. Padlé stromy odstraňovali na Havlíčkobrodsku, Žďársku, Jihlavsku, Třebíčsku i Pelhřimovsku. Krajští silničáři vyslali do terénu na úklid sněhu veškerou techniku.

Sníh zkomplikoval i dodávky elektrické energie. „Na Vysočině evidujeme s omezením dodávek elektrické energie zhruba 10 000 odběratelů, a to hlavně v okolí Telče (2500), Jihlavy (2000), Třebíče (2000), Velkého Meziříčí (2000) a Pelhřimova (1700),“ sdělil Deníku v sobotu ráno Lubomír Boudný tiskový mluvčí E.ON s tím, že na opravě poruch energetici intenzivně pracují.

Sníh a vítr prorokovali meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu Brno už několik dnů předem, ale zřejmě nikdo nečekal, že to bude tak intenzivní. Výstraha trvá i dál. Štědrý den nebude lepší.

„Zpočátku může na severovýchodě kraje napadnout ještě kolem pět centimetrů nového mokrého sněhu. Lokálně silné nárazy větru až sedmdesát kilometrů za hodinu. Voda v řekách se může místy vylévat z břehů do okolní krajiny,“ varuje před nedělními rozmary počasí meteorolog Ondřej Brambus z Brna. Do vrstvy sněhu totiž začne pršet. Teploty ale porostou. V pondělí má být přes den podle meteorologů až jedenáct stupňů nad nulou.