/VIDEO/ Ikonická hospoda U Štefana v Sobíňově na Havlíčkobrodsku nezůstane na ocet. Když odešel místní hostinský, hospodu koupila obec. Opravila ji s pomocí dobrovolníků a hledala někoho, kdo by se jí ujal. Teď už má nájemce. Její pohostinnost si mohly v sobotu 3. srpna vyzkoušet stovky turistů z celé republiky.

Nový nájemce je z Havlíčkova Brodu. „Tam už jednu provozovnu máme. Že jsme se rozhodli pro hospodu v Sobíňově, byla víceméně náhoda. Kamarád nás upozornil, že je tady jedna volná. Když jsme zjistili, že je to hospoda na velmi dobrém místě, kde to žije, lidé jsou příjemní, starosta vstřícný a do města není daleko, dohodli jsme se bez problémů,“ říká Deníku nový hostinský Richard Cachnín.

close info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Tak to vypadalo v sobotu v Sobíňově v hospodě U Štefana. Hostinský Richard Cachnín vpravo

Hospoda v Sobíňově je otevřená čtyři až pět dní v týdnu, o víkendech mohou hosté počítat s teplým jídlem. „Otvíračka odpoledne, provoz je do večera. O víkendech budeme pořádat i grilování,“ upřesňuje. Jak dodává, líbí se mu jak obec nechala hospodu uvnitř celou zmodernizovat. Na podzim plánuje hostinský svatomartinské menu a tradiční zabíjačky. Provoz bez problémů zajistí rodina a brigádníci.

Hlavně turisté se do Sobíňova sjíždějí po stovkách. V létě i v zimě. „Kdyby tuhle hospodu zrušili, nevím kde by se pak naše akce konaly. Když si na cestě nemáte kde dát pivo nebo něco k jídlu, hodně lidí pak ztratí zájem,“ říká pravidelný účastník Ladislav Rasocha z Havlíčkova Brodu.

Velké turistické pochody totiž v hospodě U Štefana začínají i končí. Na jídelním lístku býval pravidelně guláš, ale v sobotu si stovky hostů z celé republiky mohly v nově otevřené hospodě dopřát snídani. Sladkou i masitou. A vybrat si příchozí mohli i z pěti hotových jídel s koleny na gril a poctivou domácí česnečkou.

Podle starosty Miloše Starého má snad už konečně ikonická hospoda v Sobíňově štěstí. Bývalý hostinský Štefan Lazorčák kterému místní říkali Pišta, měl po sedmdesátce stání za pípou už dost. Rozhodl se hospodu prodat.

Nakonec ji koupila obec. „S nápadem přišli místní,“ vysvětluje starosta Starý. Zastupitelé nápad posvětili a tak hostinec skončil v rukou obce. „Stálo to milion osm set tisíc korun. S bývalým majitelem jsme se dohodli na splátkách,“ dodává.

Hospodu nechala obec uvnitř kompletně přestavět, ale nájemce nemohla najít. Pokud se někdo ozval, nebylo to na dlouho. „Pan Cachnín je zkušený hostinský. Chtěl prý původně nějakou klidnou hospodu, ale jak se zdá, opak bude pravdou. Zájem totiž mají lidé z celého okolí,“ pochvaluje si starosta.

close info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Tak to vypadalo v sobotu v Sobíňově v hospodě U Štefana

Jak dodává, dohodli se s hostinským na minimálním nájmu, obec si přeje aby hospoda nebyla prázdná. Kdyby se legendární podnik U Štefana nepodařilo oživit, hrozilo, že vesnice přijde nejen o hospodu a kus společenského života, ale také o možnost pořádat celorepublikové turistické akce.