Každý rok v únoru se turisté z různých koutů republiky v počtu několika stovek vydávají do Sobíňova na vyhlášený Dymáčkův memoriál. Jméno nese po Ladislavu Dymáčkovi sobíňovském rodáku a aktivním sportovci, který zemřel po těžké nemoci v roce 1988. Letošní ročník měl už pořadové číslo 26. „Samozřejmě mám z toho radost, že jsme vydrželi tak dlouho, kdybych říkal opak, tak bych lhal,“ prozradil s úsměvem zakladatel celé akce, Jaroslav Jonák, aktivní turista, který se celý život řídí heslem: „ I když je krize, musí se jít dál.“

Starosta obce Miloš Starý Jaroslava Jonáka obdivuje za to, co v obci dokázal a jak se mu podařilo Sobíňov zviditelnit. „Rád mu s organizací pochodů pomáhám. Pan Jonák nejen že začal pořádat turistické pochody dvakrát do roka a velice úspěšně. Ale je také autorem naučné stezky, která vede kolem Sobíňova a je pro obdivovatele přírody hodně zajímavá. Tu máme už skoro patnáct let a je velmi vyhledávaná. Pan Jonák také sepsal knížku místních pověstí.“

Léto v železných horách

V srpnu se v Sobíňově koná každoročně další velký pochod s názvem Léto v železných horách. I letošní ročník bude mít pořadové číslo 26. Tuto akci považuje Jaroslav Jonák obrazně řečeno za svoje dítě a je prý na ni náležitě pyšný.

Naučnou stezku otevřeli v Sobíňově v roce 2005. Letos stezka oslaví svoje jubileum, celých 15. let. Okružní naučná stezka měří přes šest kilometrů začíná u obecního úřadu. Má 11 zastavení, věnovaných historii a přírodě kolem Sobíňova. Na tabulích se lze dočíst něco o historii obce, o středověké obchodní cestě zvané Liběcká stezka, nebo o tom, proč se jedné místní části říká Huť. Dominantou stezky je pomník na památku sobíňovského rodáka cestovatele Františka Vyšaty Čecha. Zřizovatelem je obecní úřad.

Sobíňovská naučná stezka má jednu velkou zvláštnost. „Láká hledače pokladů a je velmi vyhledávaným turistickým cílem. Tato stezka se dostala dokonce do celosvětové hry geocashing. Na různých místech stezky se nacházejí takzvané kešky, které by nadšený vyznavač geocachingu neměl vynechat," prozradil starosta Miloš Starý.

Sobíňovské zajímavosti:

Turistický pochod Dymáčkův memoriál – první sobota v únoru

Tur. pochod Léto v Železných horách – první sobota v srpnu

Naučná stezka – 6,5 kilometrů, 11 zastavení, geocashing

Ranč 3x/D Sobiňov Markvartice - Jezdecký klub, ekofarma , chov pštrosů výuka jízdy

Kostel Panny Marie Sobíňov Sopoty – vzácné barokní varhany mistra Vojtěcha Schrayera z Kuksu.

Niva Doubravy - přírodní památka rezervace vznikla jako ochrana přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v řece Doubravě a jejím okolí.

Huťský mlýn - Postaven v roce 1756 na místě bývalé hutě a slévárny v Nové vsi.

Evangelický hřbitov - Je zde pohřben Josef Ležák, redaktor a spisovatel.

Tvrz Soběnov - Z bývalé tvrze se dochoval jen vyvýšený pahorek na, kterém je umístěna pamětní deska a je zde vysazena Lípa