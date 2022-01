Cílem účasti v soutěži bylo představit komisi obec Sobíňov tak, jaká opravdu je, bez zbytečného divadla. „Obec zvítězila podle porotců soutěže díky ukázkové péči o zeleň, historické a kulturní dědictví, příkladné práci v oblasti plánování a podpoře mezigeneračního soužití,“ vysvětlil Starý. Vítězství přineslo obci například velmi cenné kontakty. „Jsme dneska v kontaktu se starosty obcí prakticky v každém kraji. Můžeme si vyměnit zkušenosti a navzájem si poradit. Ani nemluvím, jak to obec zviditelnilo a jak to obyvatele obce stmelilo,“ zdůraznil starosta.

Do modrého trička se znakem kohouta se tehdy na oslavě oblékl například Jaroslav Jelínek. „Já v Sobíňově žiju od narození. Líbí se mi tady moc a nikam bych se nestěhoval. Myslím, že obec má co nabídnout každému bez rozdílu generace. Starším klid, přírodu, čisté prostředí, mladým sport a zábavu. Za největší plus považuju dobré mezilidské vztahy,“ řekl.

Ivan Zvolánek zase oceňuje stoupající rozvoj turistického ruchu ve vsi, který po soutěži ještě stoupl. „Mám malý pivovar a hospodu. Jezdí sem lidé z okolí i z jiných krajů. V Sobíňově se jim líbí. Je tady krásně v létě i v zimě,“ prohlásil. Celý život bydlí v Sobíňově i Lucie Štejnarová. „Líbí se mi, že se Sobíňov rozvíjí. Jsem tady moc spokojená. je to hlavně zásluha našeho starosty,“ prohlásila.

Vítězství v soutěži Vesnice roku znamenalo nejen popularitu, ale také výhru v řádu milionu korun. To pomohlo obci řešit některé starosti jako stav komunikací, pouliční osvětlení, rekonstrukce školní kuchyně. Letos se soutěž po covidové odmlce koná opět. Starosta Sobíňova Miloš Starý se tentokrát ocitne v roli porotce. Jestli budu přísný porotce, to nevím. Netuším co nás čeká. Nejsem v tom ale sám. Předseda komise bude kolega, starosta Vepříkova, Petr Bárta,“ upřesnil.

Soutěžit znova a pokoušet se za pár let obhájit titul Vesnice roku, o tom ale starosta Starý neuvažuje. „Ukazovali bychom to samé, co před třemi lety. To není dobrý nápad. Těžko by se nám podařilo vytvořit něco úplně nového. A pak, obhájit úspěch v soutěži, je těžší než vyhrát,“ poznamenal.

Sobíňov

První písemná zmínka: 1358

Počet obyvatel: 731

Rodáci a osobnosti

Mezi slavné rodáky obce Sobíňov patří Josef Dvořák. Narodil se v Sobíňově v roce 1931 a zemřel na sklonku roku 2002. Byl člověk mnoha kulturních zájmů. Své tvůrčí aktivity věnoval hlavně výtvarnictví. Byl i výborný muzikant, fotograf. Byl autorem kulturně his­

torických a přírodovědných prací z regionu Sobíňov. Jeho realistická grafická díla jsou často plná humoru. Dalším slavným rodákem byl Josef Janáček. Narodil se v Sobíňově roku 1885 a zemřel v listopadu 1954. Byl divizní generál. Známou osobností byl také František Čech-Vyšata, vlastním jménem František Vyšata. Narodil se v roce 1881 v Chlumanech a zemřel v říjnu roku 1942 v Sobíňově. Byl český cestovatel a spisovatel. Mezi slavné rodáky dále patří válečný pilot Bedřich Starý (10. července 1894 Sobíňov – 1970 tamtéž).

Tip na výlet

Naučná stezka Sobíňov

Přímo v obci mohou zájemci vyrazit na naučnou stezku. Měří celkem šest a půl kilometru a má jedenáct zastavení. Trasa začíná a končí u obecního úřadu Sobíňov. Na informačních cedulích se turisté seznámí s přírodními a historickými zajímavostmi obce Sobíňov a okolí, ležící na hranici chráněné krajinné oblasti Železné hory. Pro příznivce geocahingu naučnou stezku kopíruje i série dvanácti kešek s jednou bonusovkou.

Chotěboř

Jen sedm kilometrů od Sobíňova najdou výletníci město Chotěboř. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. K návštěvě Chotěboře láká barokní zámek s prvky italské architektury, který vyrostl na základech staré tvrze na počátku 18. století. Milovníci pěnivého moku zase mohou navštívit a ochutnat chotěbořské pivo v místním pivovaru. Dále si turisté mohou prohlédnout expozici městského muzea, zámeckou kapli Nejsvětější Trojice a anglický park. Za vidění stojí rozhodně i kostel sv. Jakuba Většího a bývalá hřbitovní novogotická kaple Povýšení sv. Kříže.

Naučná stezka údolím Doubravy

Údolí DoubravyZdroj: Deník/ RedakceZ Chotěboře vede naučná stezka, která zavede milovníky přírody do jednoho z nejromantičtějších údolí Vysočiny, kde řeka Doubrava protéká kaňonovitým zalesněným údolím. Stezka začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek. Je dlouhá čtyři a půl kilometru. Cestou lidé objeví řadu skalních útvarů a věží, vodopád, vymleté obří hrnce, kamenné moře i zříceninu středověkého hradu. K cestě je možná naláká socha čerta Od Michala Olšiaka, která stojí přímo v Chotěboři a vztahuje se k vyhlídce Čertův stolek, kde podle pověsti kdysi pekelník sváděl poustevníka k obžerství. Naučná stezka seznámí výletníky s řadou zajímavých geomorfologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem pro tuto oblast.