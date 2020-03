„Kapacitně nám už jídelna s kuchyní nestačily. Musíme proto vybudovat novou přístavbu a změnit celou dispozici,“ vysvětlil důvody rekonstrukce starosta Sobíňova Miloš Starý.

Stavět budou dělníci za plného provozu školy. Obědy pro děti budou kuchařky dočasně vozit ze školy v nedaleké Libici nad Doubravou. „Nejhorší část, tedy bourání, jsme stihli během jarních prázdnin. Teď nám paradoxně hraje do karet i karanténa kvůli koronaviru, takže děti jsou doma a neruší je hluk sbíječek,“ řekl Starý.

Díky přístavbě získají kuchařky nové sklady a škola další možnosti pro případné rozrůstání. „Jídelna bude největší místností školy. Počítáme, že by se tam děti mohly scházet nejen na obědy, ale i různé projekty,“ nastínil Starý možné další využití jídelny.

Novinkou bude i vaření pro důchodce ze Sobíňova. „Z toho mám samozřejmě také radost. Doteď si museli obědy zajišťovat sami. Ve škole na to nebyla kapacita,“ podotkl starosta.

Rekonstrukce školy vyjde na necelých devět milionů korun. „Vlastní stavba bude za sedm milionů a vybavení kuchyně pak bude stát asi milion a půl,“ vyčíslil Starý.

Hotovo by mělo být do konce roku. „Musíme to stihnout kvůli dotacím. To je teď náš největší cíl,“ prozradil Starý.

„Do budovy investujeme každý rok. Máme nové podlahy, loni jsme dodělali tělocvičnu… Zbývá nám už jen výměna oken a elektroinstalace v horním patře. Škola i školka jsou pro nás stěžejní, protože děti jsou naše budoucnost,“ dodal Starý.