Speciální nádoby na hliník si přáli sami občané. „Na základě jejich podnětů jsme proto opravili dva staré vyřazené kontejnery. Jsme tak vůbec první v okolí, kteří začali sbírat hliník na veřejném prostranství,“ pochlubil se starosta Sobíňova Miloš Starý.

„Hliníkové“ kontejnery zájemci najdou u místní prodejny a za obecním úřadem. „Jsou určené primárně na hliníkové obaly. Naopak prosíme, aby do nich lidé neházeli klasické plechovky od konzerv. Větší množství obalů pak mohou i nadále ukládat a sběrné místo za hospodou,“ sdělil Starý.

Tím ale jejich snaha zlepšit třídění nekončí. „Sobíňovští jsou v tomto opravdu vzorní, ale rádi bychom odpadové hospodářství ještě zkvalitnili. Plánujeme proto za hospodou vybudovat sběrný dvůr. Zatím je tam jen takové neoficiální sběrné místo,“ prozradil Starý.

Vše je zatím na úplném začátku. „Ještě nemáme ani projekt, takže je to vše jen taková vize, ale přál bych si, abychom mohli vybírat všechno od velkoobjemového odpadu až po stavební suť. Uvidíme, v jakém rozsahu to nakonec bude a co nám legislativa umožní,“ dodal Starý.