Od března bude otevírací doba České pošty v Chotěboři od osmi do deseti hodin. Hrozilo přitom, že neotevře vůbec. „Po našem jednání nám ale zástupci České pošty v Chotěboři vyšli vstříc,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd.

Pokud by to někomu přišlo málo, může využít větší pobočky v okolí. „Například tu v Havlíčkově Brodě, která má v sobotu otevřeno od osmi do dvanácti hodin,“ připomněl Škaryd.

Aktuální sobotní otevírací dobu od osmi do dvanácti hodin Česká pošta nastavila na základě toho, že lidé začali kvůli koronavirové pandemii více využívat e-shopy a pracovníci na pobočkách nestíhali došlou poštu vydávat.