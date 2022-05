Jan Trdý z Přibyslavi sochu vojáka v Přibyslavi nechce. „Už můj otec František tvrdil, že rudoarmějec patří do muzea. Usiloval o jeho odstranění. Oslovil tehdejší vedení radnice, ale z návrhu sešlo,“ řekl Deníku Trdý. Opačný názor má zastupitelka Zdena Neumannová. „Stěhování soch, a to jakýchkoliv, je zbytečné a nic to neřeší,“ konstatovala Neumannová.