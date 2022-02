FOTO: U Ledče hrozí sesuv skály, silnice ke společnosti Kovofiniš je uzavřená

Socha jednookého vojevůdce pochází z dílny sochaře Bohumila Kafky. Odborný zásah už nutně potřebuje. Na podstavci stojí skoro sedmdesát let. Radní v Přibyslavi by byli rádi, kdyby se opravená socha zaskvěla v celé kráse za dva roky, kdy uplyne od Žižkovy smrti šest set let.