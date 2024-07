Mladšímu cesta na poštu vyhovuje. „Mám to blízko, paní za přepážkou je příjemná, je to všechno takové lidštější. Vyřídili jsme to hned, na pracáku jsou občas fronty,“ říká a vysvětluje, že s sebou musí mít občanský průkaz, vyplnit formulář u příspěvku na bydlení mít v ruce nájemní smlouvu.

V Havlíčkově Brodě je to pošta ve Svatovojtěšské. V době návštěvy Deníku v pátek 19. července dopoledne stáli u zvláštní přepážky dva muži. Starší a mladší. Oba se Deníku představili, ale jména zveřejnit nechtěli. „Mně je to jedno, jestli jdu na poštu nebo na úřad. Nejlepší je, nemuset chodit pro dávky vůbec,“ říká starší.

Na poštách je pro služby úřadu práce vyhrazeno zvláštní okénko. Žadatel na panelu u vchodu zmáčkne příslušné tlačítko a počká na pořadový lístek. Milan Král chodí na poštu jen pro dopisy nebo balíky a nová služba se mu moc nelíbí. „Myslím, že tohle na poštu nepatří. Pošta má dělat svoje a úřady také svoje. Nevím, jak by se na mě dívali, kdybych na pracák přišel s balíkem. Dvě pošty u nás v Brodě zrušili. Mohli pobočky pracáku zřídit tam. Mám poslední dobou pocit, že si z nás tady někdo dělá blázny,“ prohlásil.

Podobně to vnímá místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka. „Žádosti o sociální dávky nepatří na poštu. V Brodě zrušili dvě pobočky. Ministr vnitra sliboval při rušení poboček zlepšení služeb pošty, chvíli to tak opravdu fungovalo. Ale teď se všechno vrací do starých kolejí. Fronty, čekání, nespokojenost. Svěřit poště žádosti o sociální dávky nebyl dobrý nápad,“ řekl Deníku.

Jít s žádostí o sociální dávky na poštu má ale svoje úskalí. Jestli žadatelé čekají, že jim pošťáci za přepážkou poradí, jak žádost vyplnit, čekají asi marně. Pobočky České pošty nemají sloužit pro poradenství ohledně jednotlivých dávek.

Služba České pošty nenahrazuje činnost úřadů práce. „Samotné vyřízení dávek, tedy jejich přijetí, kontrola, schválení a vyplacení, i nadále zůstane plně v kompetenci Úřadu práce, stejně jako možnost podat si žádost osobně na jeho kontaktních pracovištích. Občanům bude k vyřízení podání s asistencí na České poště stačit pouze jejich občanský průkaz a nezbytné dokumenty,“ uvedl už dřív generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Kontaktních pracovišť úřadu práce je na Vysočině třináct.

Deník hovořil i s některými zaměstnanci Úřadu práce. „Možná si projekt časem sedne, ale moc tomu nevěřím. To, co se u nás v tomhle státě poslední dobou děje, mě děsí. Pro dávky chodí i poloviční bezdomovci, lidé se základním vzděláním. Někteří nemají ani mobil. Mají problém vyplnit formuláře. Pošta jim neporadí, takže žádost pošlou špatně. My je pak musíme vyzvat dopisem k opravě,“ vysvětlil Deníku jeden ze zaměstnanců. Jméno zveřejnit nechce, protože úřad komunikuje s tiskem jen přes tiskovou mluvčí, ale Deník ho zná.

Pošty, kde je možné o dávky žádat, byly vybrány tak, aby průřezově zahrnovaly jak menší obce, tak okresní i krajská města. „Čili mix sídel různého typu, abychom si vše v různých částech republiky vyzkoušeli. Pracovníci České pošty jsou na tyto nové služby připraveni a proškoleni díky několikaměsíčním přípravám ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce ČR,“ popsal generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.