„Několik žádostí je napojených na ty samé lidi. Samozřejmě se může jednat o náhodu, ale upřímně o tom pochybuji,“ uvedl chotěbořský místostarosta David Šafránek.

Z nastalé situace je tak poněkud rozladěný. „Je to hnus. A i když je to formálně dle podmínek prodeje, osobně to považuji za podvod. Přál bych jim, aby o ten jejich projekt nikdo neměl zájem, ale bohužel víme, že to se nestane,“ posteskl si Šafránek.

Zpřísňovat podmínky prý ale zatím neplánují. „O nějaká opatření jsme se pokoušeli už nyní, ale zjevně nebyla dostatečná. Nejhorší na tom je to, že čím přísnější naše podmínky budou, tím víc to bude případné férové zájemce omezovat a svazovat. Někdo, kdo to má na kšeft a vůbec tam bydlet neplánuje, stejně bude hledat skulinky, jak nás zase podrazit,“ pokrčil rameny Šafránek.

Někteří lidé by však přece jen byli pro zpřísnění. „Jsme uprostřed bytové krize, sehnat vlastní bydlení za rozumnou cenu je prakticky nemožné a teď ještě navíc toto. Myslím si, že by to města měla mít lépe podchycené,“ konstatovala Veronika Bínová z Havlíčkobrodska.

V Chotěboři prodávají parcely takzvanou obálkovou metodou. To znamená, že kdo nabídne nejvíce peněz, ten si vybírá jako první. V tomto případě byla vyvolávací cena 950 korun za metr čtvereční. Nejvyšší nabídka se ale nakonec vyšplhala na téměř trojnásobek. Kromě růstu ceny má tento způsob prodeje ještě jednu nevýhodu, a to, že dává prostor neférovým investorům jako třeba nyní.

Naopak v Pacově na Pelhřimovsku jdou cestou „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Cena je od začátku jasná. V červnu se tak stalo, že zájemce Marek Jaroš týden „kempoval“ u úřadu, aby měl jistotu, že bude skutečně první. „Považuji to za nejférovější způsob, který podporuje mladé rodiny. Myslím si, že obálková metoda nebo los nikdy nenahrává člověku, jenž o parcelu skutečně stojí, ale spíše spekulantům, kteří ji pak budou draze prodávat dál,“ nechal se tehdy slyšet.

Souhlasí s ním i pacovský starosta Tomáš Kocour. „Zatím jsme nenašli nic spravedlivějšího. V současné chvíli mají všichni stejnou možnost dojít si vystát frontu,“ dodal.