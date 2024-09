Podle starosty města by škody na objektu nemusely být tak velké.

Vstup do okolí budovy se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje. Podle starosty města zatím není jasné, jak velké škody pád stromu na budově napáchal. „Jakmile na to bude vhodný čas, bude strom odstraněn. Podle prvotního ohledání to vypadá, že se strom o budovu spíše opřel, a škody snad nebudou tak velké,“ poznamenal Jiří Brož.