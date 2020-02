„Není dotační titul, který by nám umožnil provést její celkovou rekonstrukci. Bohužel stav oken a elektroinstalace ve staré sokolovně je dlouhodobě neudržitelný,“ informoval obyvatele Borové starosta Přemysl Tonar.

Jestli chce Borová sokolovnu i užívat v roce 2021 a dalších, tak je nutné letos vyměnit okna, hlavní vchodové dveře, které budou na rozdíl od současných těsnit a zabrání vnikání hlodavců do budovy.

Celkové náklady na výměnu zhruba 30 oken a vstupních dveří se vyšplhají na asi 270 tisíc korun. O část prostředků chce Borová žádat z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina, který přispívá částkou až 127 tisíc korun. Další nelehký úkol bude elektroinstalace.

Během jara chce starosta jednat se spolky a navrhnout opravit sokolovnu svépomocí. „Pro všechny strany by to bylo nejlevnější řešení, ale i příležitost se potkat u společného díla. A dovolím si připomenout, že naši předci byli schopní postavit sokolovnu i její přístavbu, tak naše generace by měla za sebou též něco zanechat. Nemusí to být zrovna nová stavba. Navíc spolky mají možnost velkou měrou sokolovnu všemožně využívat pro svoji činnost,“ podotkl starosta.