Souboj mladých kuchtíků v Brodě: brambory nejsou jen na loupačku

/VIDEO/ Davide, očisti si brambory a nespěchej! Tahle plotýnka je malá! Na kraji to bude studené a uprostřed se ti to spálí! Tak zní poslední pokyny učitelů před soutěží. Nervozita stoupá. Šest kuchařských týmů z odborných škol z celé Vysočiny, včetně dvou ze Slovenska, ukazují, co všechno se dá připravit právě z brambor. Soutěž pořádá Obchodní akademie a Hotelová škola v Havlíčkově Brodě. Místo konání, nové moderní školní gastrostudio.

Kuchařská soutěž v Obchodní akademii a hotelové škole Havlíčkův Brod. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni