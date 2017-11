Soukromé muzeum zve návštěvníky do starých časů

Horní Studenec – Soukromé muzeum starých časů a užitných předmětů otevřeli letos v létě v Horním Studenci u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku.

Všechny vystavené exponáty pocházejí z majetku sběratele Jaroslava Jiráska z Krucemburku. Ten je zároveň provozovatelem muzea i průvodcem. Muzeum se nachází v budově bývalé obecní školy ve Studenci. Návštěvníci zde zažijí skutečný návrat do „starých zlatých časů.“.

Unikátní sbírka šicích strojů, rádií, dětských kočárků, žárovek a hraček zabírá tři veliké místnosti. „Se sbíráním starých věcí jsem začal už v šedesátých letech, to jsem ještě dělal u nás v továrně. Nejdřív to byly staré hodiny, pak jsem začal opravovat staré motocykly a najednou se stal ze sbírání starých věcí můj velký koníček. Začal jsem je opravovat a uvádět do života,“ vzpomíná Jirásek. Jeho velký koníček mu vydržel až do důchodu, a to s velkou podporou manželky.

Zručnost předků

Postupem času starodávných věcí přibývalo. V současné době čítá sbírka Jaroslava Jiráska stovky a stovky kusů. „Už ani nevím sám, kdy se zrodila myšlenka otevřít si muzeum. Připadalo mi, že je škoda, abych se z těch věcí těšil jen já sám a moje rodina. Chtěl jsem ukázat dalším lidem, jak šikovní, zruční a praktičtí byli naši předkové a že na ně můžeme být hrdí. Neměli k ruce žádnou počítačovou techniku, přesto mnohé z těch věcí vydržely i sto let a jsou po malé opravě plně funkční i dnes. Zatím co naše moderní vymoženosti se za pár měsíců rozpadnou,“ říká sběratel.

Nejdřív svoji sbírku vystavoval doma v Krucemburku, například v hale firmy Intermont, ale štěstí mu v Krucemburku moc nepřálo, musel svoji sbírku několikrát stěhovat. „Myšlenka otevřít vlastní muzeum mě neopustila, ale dlouho jsem hledal vhodné místo. Až jsem objevil starou školu ve Studenci. S vedením města Ždírec nad Doubravou jsem se dohodl bez problémů. Oni sami už delší dobu řešili, co se školou udělají. Dohodli jsme se, že ve škole bude muzeum a město Ždírec požádá o dotace na opravu budovy,“ upřesnil sběratel.

„Rada města rozhodla, že manželům Jiráskovým pomůže s řešením využití prostor a provozem budovy. Došlo k dohodě o dlouhodobém uložení exponátů a jejich zpřístupnění pro veřejnost. Až nebudete vědět, jak využít o prázdninách třeba deštivé odpoledne, zajeďte se do Horního Studence do budovy bývalé školy podívat. Stojí to za to,“ zve k návštěvě muzea v místním zpravodaji starosta Ždírce Jan Martinec.

Pohled na minulost

Historické předměty získává Jaroslav Jirásek na burzách, z darů od známých, od cizích lidí či z pozůstalostí. Některé předměty jsou zachovalé, jiné se už rozpadají. Jak sběratel dodává, je to skutečně náročná práce dát těm starým věcem nový kabát. „Hodně mých známých mi říká, že se jim moje sbírka líbí, ale doma by ji nechtěli. Některé předměty byly už od začátku v dobrém stavu, ale jiné jsem musel očistit, promazat, opravit, což je práce na celé týdny,“ říká Jirásek.

Každá ze tří místností soukromého muzea je jinak tematicky zaměřená. V jedné jsou šicí a obuvnické stroje, v další rádia a lampy, ve třetí dětské kočárky a potřeby pro domácnost. Z pohledu světa velkých peněz a obchodníků se starožitnostmi nabízejícími barokní komody a sady secesních šperků, tato sbírka moc velkou hmotnou cenu nemá, je to spíš originální pohled na minulost.

Její krása je v něčem jiném. Návštěvník si uvědomí, jak zruční a důmyslní byli naši dědové, neboť všechny předměty bez rozdílu jsou účelné a praktické. Až po návštěvě tohoto muzea si uvědomíme, že například skládací kočárek či víceúčelovou postýlku znaly matky už před sto lety a že žárovkou sto let starou se dá i dnes svítit. „Mám rád staré věci, neboť každý z těch předmětů má duši a bylo by škoda ji zničit,“ konstatuje sběratel.

Soukromé muzeum, otevírací doba

sídlo: Horní Studenec 70, budova bývalé obecní školy

otevírací doba, léto 2017 (červen-září):

Po - zavřeno

Út - Ne 10:00 - 16:00

Návštěvu a prohlídku exponátů lze zajistit na tel: 728 569 153