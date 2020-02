Na setkání, které se letos uskutečnilo ve Svitavách, hasiči hodnotí uplynulou sezonu a oceňují nejlepší soutěžící v požárním sportu. Apolena Kasalová je loňskou mistryní České republiky ve výstupu na věž a z mistrovství světa, v ruském Saratovu, přivezla stříbro. Letos se chystá na mistrovskou soutěž v Kazachstánu.

Vztah k hasičskému sportu je zřejmě v rodině Kasalových prioritou. Apolena Kasalová je členkou reprezentace sborů dobrovolných hasičů ČR stejně jako její dva bratři Prokop a Jakub. Její další dva starší bratři jsou členy profesionálního hasičského sboru v Havlíčkově Brodě.

Apolena je členkou hasičské reprezentace od roku 2014. Do reprezentačního týmu si ji trenéři vybrali z třiceti zájemců na soustředění v Pardubicích. „Pravidelně každý podzim trenéři hasičské reprezentace pořádají výběrové soutěže. Zájemci o účast v reprezentaci mají uběhnout sto metrů překážek, předvést výstup na věž, zvládnout posilování, fyzické testy a běh,“ vysvětlila Apolena Kasalová, která se stejně jako její bratr Prokop zúčastnila už například Mistrovství světa v požárním sportu v Bělorusku, mistrovství světa v Ostravě a v Bulharsku. Jen pro upřesnění, jedná se o velmi náročnou disciplínu, zahrnující běh na třicet metrů, výstup na žebřík do výše pěti metrů a skok do věžního okna.