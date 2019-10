Speciální taxík doveze seniory k lékaři, na hřbitov i na nákup

Vysočina – Odveze je k lékařům, do nemocnice, na hřbitov, ale i na nákup nebo třeba do knihovny. Řeč je o takzvaném Senior taxi, které v současné době funguje na Jihlavsku, Třebíčsku a Pelhřimovsku. Od příštího roku by jím ale mohli jezdit i senioři z Havlíčkobrodska.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hana Kratochvílová