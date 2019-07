Od úterý 9. července bude na chotěbořském nádraží k vidění unikátní projekt Československé obce legionářské s názvem Legiovlak. Letošní šestnáctou zastávku vlaku zpestří jedna novinka. „Věrné repliky čtrnácti zrekonstruovaných vagonů představujících vojenský ešalon budou oproti loňskému roku doplněny například o horský kanon, který používali legionáři v Itálii a při bojích o československé hranice v roce 1919 s Poláky a Maďary,“ zmínil Miloš Borovička, mluvčí Československé obce legionářské.

Unikátní Legiovlak přijede do Chotěboře s vozem polní pošty, vozem těplušky, zdravotním, filmovým, velitelským, štábním, obrněným, prodejním, krejčovským, kovářským, ubytovacím nebo dvěma plošinovými vozy.

Návštěvníci se mohou těšit na věrnou rekonstrukci vybavení, legionáře v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií. Expozice bude k vidění až do neděle 14. července, kdy se přesune do nedalekého Hlinska. Komentované prohlídky se budou konat každou hodinu od 8 hodin do 18, o víkendu od 9 hodin do 19 a budou zdarma.

Na své si přijdou i nejmladší generace. „Mladší generaci oslovujeme neustále, ať už prohlídkami samotného Legiovlaku nebo soutěžemi a rekonstrukcemi bojů,“ pozval malé návštěvníky Borovička.

Nevšední výstava zaujala milovníky historie napříč krajem. „Legiovlak jsem začátkem července viděl poprvé v Humpolci. Mám rád techniku a zajímám se o historii. Tady na této akci se oboje potkává. Dozvěděl jsem se hodně nových a zajímavých informací o legionářích nejen v Rusku. Myslím, že tato kapitola našich dějin by se měla stále připomínat, protože na tom vznikl náš stát,“ podělil se o své dojmy Miroslav Galko z Pelhřimova, který nevylučuje, že si návštěvu vlaku zopakuje.

Legiovlak je součástí projektu Legie 100 a probíhá již od roku 2014. U příležitosti 100. výročí boje za samostatný československý stát se snaží připomenout a navrátit do povědomí rozhodující zásluhy československých legionářů i legionářskou tradici.

„Od roku 2014 se expozice mění, máme od našeho výjezdu v roce 2014 pět nových vagonů,“ komentoval Borovička úspěšnou výstavu, kterou za sedm let existence navštívilo již 650 tisíc lidí.

Těmito vlaky se v letech 1918 až 1920 přepravovaly desetitisíce československých legionářů napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Vynucené boje s bolševiky i sibiřskou zimu českoslovenští legionáři přestáli ve vlakových vozech, které si postupně dovybavovali a zdobili.

Legiovlak bude po Česku a Slovensku putovat až do roku 2020, práce Československé obce legionářské však nekončí. „Plánujeme další aktivity, více se zaměříme na československý odboj během druhé světové války a připravujeme též muzeum,“ nastínil další plány mluvčí obce.

PAVLÍNA RÁZLOVÁ