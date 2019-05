„Ano, objevilo se u nás několik anonymních stížností na kamery okolo čističky v ulici Nad Řekou. Nesledují ovšem domy a zahrady v ulici Nad Řekou, jak tvrdí stěžovatelé. Ale ulici a prostor okolo řeky Doubravy,“ sdělil bezpartijní starosta Bohumír Nikl. Oč méně jsou autoři připomínek ke kamerovému systému ve Ždírci ochotni vystoupit z anonymity a přesvědčit se na vlastní oči, jak se věci mají, o to jsou agresivnější. Kamerový systém označují za řízené šmírování a špízování občanů vedené úředníky z tepla kanceláří, jeden dokonce vyhrožuje soudem. Kamery nechalo v minulosti instalovat město, protože se ve Ždírci začaly nebývale množit krádeže.

„Instalací kamer jsme sledovali pouze zvýšení ochrany obecního a soukromého majetku. Nikdo nesedí u monitoru a nesleduje to, co se kde děje. Na to nemá nikdo čas. Pouze v případě spáchání přestupku či trestného činu si policie vyžádá záznam a s tímto záznamem pracuje. Věřte, že za dobu instalace kamer, zejména na křižovatkách, bylo právě díky záznamům z kamer objasněno hodně trestních jednání. Kamerový systém nemá za cíl špiclovat občany, ale v případě potřeby pomoci odhalit pachatele,“ vzkázal stěžovatelům bývalý starosta Jan Martinec.

Současný starosta Bohumír Nikl pozval stěžovatele na úřad, aby se přišli na kamerové záznamy podívat a sami se přesvědčili, kam se kamery dívají. „Nepřišel nikdo,“ konstatoval starosta Nikl. Někteří obyvatelé Ždírce ani netuší, kde ve městě kamery jsou. „Jsme ve Ždírci každou chvíli. Ani nevím, že kamery máme,“ reagovala například Alena Pechová. „Kdo má čisté svědomí se nemusí kamery bát,“ komentoval situaci Milan Klusoň.

Kvůli masovému nárůstu vandalství a krádeží má dnes kamerový systém Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Brod nebo Chotěboř. „Nevím, že by si na kamery u nás někdo masově stěžoval. Naopak nás lidé často žádají, abychom se na kamery podívali, protože se jim něco ztratilo a podobně. Snad jediný případ, ale to jsme stěžovateli přímo ukázali, kam přesně kamera míří,“ informoval například ředitel městské police v Chotěboři Jiří Novotný, který kamerový systém považuje za moderní způsob prevence kriminality a ochrany pořádku.