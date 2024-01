/VIDEO/ Postupnou ale zásadní proměnou prochází už víc než tři roky budova společenského domu ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Cílem je vytvořit moderní komplex přímo v centru města propojený schodištěm. Společenský dům tvoří městská restaurace, kulturní sál a kino.

Společenský dům ve Světlé nad Sázavou. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle starosty Františka Aubrechta měla radnice plány na proměnu kina a kulturního domu v šuplíku už dlouho. První etapou byla modernizace kinosálu. „Zbrusu nová podlaha je krytá celoplošným kobercem. V sále jsou nová čalouněná sedadla a stěny jsou nově vymalované,“ vyjmenoval starosta.

Jak doplnila mluvčí městského úřadu Blanka Sedláková, na modernizaci kina přispěl Státní fond kinematografie dotací 300 tisíc korun. Kino je navíc digitalizované. „Digitalizace přišla skoro na dva miliony,“ upřesnila. Do modernizace kina investovala radnice ve Světlé z rozpočtu několik let po sobě.

Kino tak má za sebou rekonstrukci střechy, nové vstupní dveře, nová sedadla. Následovala rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky. Dále rekonstrukce hygienického zázemí, pokladny. Upravený je prostor schodiště na terasu i samotná terasa. Loni došlo na opravu předsálí kina a třetího podlaží. Kabina zvukařů a promítačů je nová stejně jako hlavní a maskovací opona.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Městská restaurace je také úplně nová. Rozsáhlé rekonstrukce zahrnující stavební úpravy ve 2. a 3. patře stály přes sedm milionů korun. Objekt má nové technické zázemí včetně dvou opravených výtahů.

Postupná proměna společenského domu ve Světlé se lidem líbí. Aspoň Janě Kubátové určitě. „Je to změna k lepšímu, to určitě. Hlavně ta restaurace. Dřív to byl spíš bufet a taneční sál spíš připomínal vesnickou sokolovnu,“ poznamenala Jana Kubátová.

Taneční sál zažil rekonstrukci střechy, stavební úpravy sálu, včetně nového lustru, pódia, židlí a stolů. „V roce 2022 se zrekonstruovalo předsálí, salonek, hygienické zázemí, vstupní schodiště, výplně otvorů. Zvenku budovy byly nainstalovány informační zobrazovače, nové vitríny i fasáda,“ doplnila Sedláková.