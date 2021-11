Podle zastupitele Jana Schwarze je to smutné. „Jediná plocha, kterou má město k dispozici, je panel u Komerční banky. Ale tam se o něj dělíme s knihovnou, muzeem a galerií. Město má jen jednu stranu. Tam se plakáty našich organizací a spolků nevejdou,“ vysvětlil.

Zastupitel Schwarz navrhoval vytipovat některá místa ve městě a pořídit vkusné zasklené skříňky, jako jsou ty vedle kulturního domu Ostrov. „Můj návrh neprošel. Někteří členové výboru byli proti,“ konstatoval. Odpůrci podle Schwarze tvrdili, že ty skříňky se musí zamykat. „Takže brodským spolkům by radnice musela rozdat klíče, a to by prý vedlo ke zmatkům. Spolky by si plakáty přelepovaly a strhávaly. To je nesmysl, vždyť to jsou dospělí lidé,“ poznamenal.

Ucelený přehled spolkových akcí na jednom místě postrádá v Brodě například Dagmar Kubátová. „Ve městě sice jsou plakátovací plochy, ale ty jsou hrozné. Najít tam pozvánku na koncert, besedu nebo sportovní akci mezi nabídkami secondhandů, starými plakáty politických stran a pozvánkami na výprodej elektrozboží, je jak hledat jehlu v kupce sena,“ prohlásila.

Volné výlepové plochy

Že město skutečně nemá téměř žádné vlastní výlepové plochy, potvrdila i zastupitelka Eva Vyoralová. Má doma dvě členky souboru Kalamajka a od nich ví, že vylepit pozvánku na kulturní akci je někdy problém. „Věřím, že se to časem vyřeší. Myslím, že by stačilo několik vkusných dřevěných tabulí, které by měl někdo konkrétní na starost. Ten by dbal na vyvěšení plakátů, ale také na jejich odstranění,“ dodala.

Volné výlepové plochy, kam by měly všechny spolky přístup - tak by věc řešila i členka výboru pro cestovní ruch a kulturu Michaela Krpálková. „Spolky nemají peníze na výlepy plakátů, předávat si navzájem nějaké klíče, to není ideální,“ vysvětlila.

Podle Lenky Benešové ze spolku Beruška HB je výroba a vylepování plakátů pro spolky, hlavně ty malé, hodně drahé, takže to řeší raději pozvánkou na facebooku pro úzký okruh lidí.

Jarka Kohoutová z Klubu českých turistů je přesvědčená, že mít v Brodě stálé místo, kde lidé najdou přehled o všech kulturních a společenských akcích, je dobře. „My takovou vitrínku máme a osvědčila se nám,“ potvrdila.

Místostarosta Vladimír Slávka navrhl, že by s plakátováním mohly pomoci technické služby. „Význam by měla pohyblivá elektronická tabule. Ale to by stálo moc peněz. Tak snad do budoucna,“ dodal.

Vlastní plakátovací plochy má třeba město Přibyslav. V Chotěboři se naopak rozhodli k radikálnímu kroku a plakátování ve městě přenechali soukromé firmě. „Na plakátovacích plochách města se přelepovali načerno pozvánky na různé kulturní a společenské akce často ještě dřív, než si je někdo stačil přečíst,“ vysvětlil důvod tehdejšího rozhodnutí starosta Tomáš Škaryd.

Kolik stojí komerční výlepy v Brodě

Cena plakátovacích kampaní: počítá se jako násobek tří údajů

Nutné údaje: počet dnů x počet plakátů x cena za plakát za jeden den

Ceník: je různý podle města, každé má svůj

Výlepové plochy v Brodě: je jich 24

Výhody: Stálí zákazníci mohou získat věrnostní a objemové slevy.



Základní ceny výlepů v Brodě 1 plakát 1 den

Havlíčkův Brod A0 10,90 Kč

Havlíčkův Brod A1 7,30 Kč

Havlíčkův Brod A2 5,00 Kč

Havlíčkův Brod A3 3,80 Kč

Havlíčkův Brod A4 0,99 Kč

Zdroj: Firma Rengl