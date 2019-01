Hněvkovice – Dlouhodobý spor se starostou obce Hněvkovice vede Josef Váša, předseda dozorčí rady Čistá Želivka o.p.s. Důvodem je rybník. Podle Josefa Váši starosta obce Hněvkovice Václav Šťastný úmyslně bojkotuje stavbu rybníka v místě zvaném Na Bahýnkách a dělá vše proto, aby rybník v této lokalitě nikdy nebyl. Podle starosty Hněvkovic je rybník nesmysl.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

„Výstavba rybníka Na Bahýnkách je rozhodně dobrý záměr z hlediska zajištění kvalitní vody v přítocích přímo do vodárenské nádrže Želivka. Navíc rybník zajistí komplexní ochranu zemědělské původy v celém povodí rybníka,“ vysvětluje Váša s tím, že stavbu rybníka podporuje i Oldřich Doležal ředitel Čistá Želivka o.p.s.

Ovšem je zde otázka financování. Stavba rybníka je drahá. „Otázku financování víceúčelového rybníka Na Bahýnkách je možno řešit v rámci dotace Kraje Vysočina a fondu úpravny vody Želivka a.s. a také v rámci Povodí Vltavy a.s.,“ navrhuje Oldřich Doležal. Rybník by měl zadržet povrchové naplaveniny z okolí a zabránit přímému znečištění vodárenské nádrže Švihov.

Josef Váša byl v minulosti vedoucím závodu Želivka Českého rybářského svazu a jak zdůrazňuje, vždy mu šlo o to, aby voda v nádrži Želivka byla čistá bez dusičnanů a dalších příměsí, bez ohledu na to, že mu to v životě přineslo jen problémy, včetně soudů. Jako bývalý starosta Hněvkovic se stal jedním ze zakládajících členů Čistá Želivka o.p.s.

Nyní usiluje o vybudování rybníka, který starosta Hněvkovic Václav Šťastný podle jeho slov podpořit nechce, což Váša nedovede pochopit. „Přitom ještě v roce 2015 psal starosta Šťastný připomínku k aktualizovanému plánu Povodí Vltavy a žádal, aby do plánu byl zapracován víceúčelový rybník mezi Hněvkovicemi a Chotěměřicemi, protože Chotěměřice nemají kanalizaci ani čističku. K tomu ještě splaveniny z okolních pozemků, to vše znečišťuje záliv vodárenské nádrže. do které potok z Chotěměřic teče. Rybník by měl nečistotu zadržet. Dokonce žádost poslal,“ říká Váša a popisuje další sled událostí.

Jak Váša tvrdí, na jaře roku 2016 provedla Geodézie Ledeč předběžné zaměření budoucího rybníka. Se stavbou rybníka souhlasilo i Povodí Vltavy. Vzhledem k tomu, že na místě, kde by měl být rybník, je les, proběhlo podle Váši i jednání s generálním ředitelstvím Lesů ČR za přítomnosti europoslance Tomáše Zdechovského o takzvané směně pozemků. „Vývoj celé situace byl jednoznačně kladný. Ještě na podzim roku 2017 starosta Václav Šťastný podepsal žádost na městský úřad ve Světlé nad Sázavou, aby do nově připravovaného územního plánu doplnili stavbu víceúčelového rybníka u Hněvkovic. V souvislosti s vyhlášením grantového programu Kraje Vysočina pod názvem Čistá voda 2018 pověřilo zastupitelstvo obce usnesením z března 2018 starostu a místostarostu obce podáním žádosti na zpracování projektové dokumentace na rybník Hněvkovice v termínu do 26. března 2018. Žádost byla zpracována obecně prospěšnou společností Čistá Želivka a připravena k odeslání, ale odeslána nebyla, protože starosta Šťastný ji odmítl podepsat. Jako důvod uvedl, že se obává, že by zadlužil rodinu a nechce, aby po něm děti musely platit dluhy a dále, že pověření zastupitelů ho k ničemu nezavazuje, protože se o tom nehlasovalo,“ říká Josef Váša a dodává, že Kraj Vysočina už v dubnu loňského roku nabídl spolupráci i pomoc při získávání dotace z programu Čistá voda 2019.

Svou pověstnou „míru hříchů“ završil podle názoru Josefa Váši starosta Šťastný tím, že žádá, aby obce mikroregionu Ledečsko ukončily členství v o.p.s. Čistá Želivka. „K žádosti o vystoupení není důvod. Je to osobní. Požadavek vznáší jedinec, který se nesmířil s oprávněnou kritikou. Tento krok poškodí zájmy obcí,“ zdůrazňuje Váša.

Podle Váši je zcela nesmyslné vést v současné době kampaň proti stavbě rybníka, když stát vytváří podmínky pro to, aby se voda udržela v krajině. „Hněvkovice jsou nyní po 70 let v důsledku sucha bez přítoku vody do požární nádrže a starosta Šťastný zdržel stavbu rybníka minimálně o rok, ne-li déle,“ stěžuje si Váša a dodává, že velké naděje vkládal do komunálních voleb, kdy by se mělo v obci změnit vedení. Ale nestalo se tak.

Starosta Šťastný vede obec dál. Josef Váša mezi tím zveřejnil různé silně kritické články na adresu starosty například v regionálním zpravodaji Ledečska. Na některé články starosta Šťastný také odpověděl. Podle jeho názoru (Ledečský zpravodaj, červenec 2018 - pozn. red.) jde o dětský sen Josefa Váši, který obec nebude sponzorovat, protože veškeré úřední souhlasy jsou adresované pouze Josefu Vášovi a společnosti Čistá Želivka, nikoliv obci a to je rozdíl, a dál se tím zabývat nehodlá. „Už toho ostouzení bylo dost, nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ vzkazuje nyní starosta Šťastný Deníku.

Na jednání zastupitelstva obce z léta loňského roku, se podle starosty zastupitelstvo rozhodlo nestavět rybník v příštích pěti letech navíc převážná část obyvatel Hněvkovic má názor, aby si Josef Váša postavil rybník za své.

Podle Josefa Váši by rybník s výškou hráze asi 6 metrů a plochou přes 1,2 hektaru o objemu asi 20 tisíc kubíků vody sloužil obci jako protipožární nádrž s hospodářským využitím, bude mít pozitivní dopad na kvalitu vody, bude zachycovat splachy z okolních polí a sníží znečištění.

Čistá Želivka o.p.s vznikla v roce 2006, zakladatelem jsou obce kolem povodí Želivky. Jejím cílem je ochrana kvality vody a řádné hospodaření s ní v celém povodí Želivky. „Zájem na ochraně kvality vody mají jen některé menší obce. Třeba Kožlí, kde postavili dva rybníky a jednu nepropustnou tůň. Výstavba rybníku Na Bahýnkách je velice dobrý záměr z hlediska zajištění kvality vody Proto doporučuji aby obec Hněvkovice věnovala realizaci stavby pozornost,“ říká ředitel o.p.s. Čistá Želivka Oldřich Doležal k projektu rybníka ve své zprávě v srpnu 2018.