Po vleklých soudních sporech o pozemek se na Vysoké opět může lyžovat. „Jsme rádi, že se situace vrací pomalu zpátky k normálu,“ oddechl si starosta obce Martin Vondrák.

Skiareál Vysoká



* Délka sjezdové trati: 0,45 kilometrů

* Poloha: na kopci asi 6 kilometrů od Havlíčkova Brodu, severní směr

* Nadmořská výška: 600 metrů

* Další nabídka: dva vleky, nájezdová plocha, občerstvení, parkoviště



Zdroj: Skiareál Vysoká

Po sjezdovce se lyžaři neprojeli čtyři roky. Dnes ji pomalu připravuje na zimní sezonu tělovýchovná jednota Lyžař HB. Podle předsedy spolku Tomáše Kučery je potřeba svah nejdřív uklidit. „Vyřezáváme náletové křoví, odklízíme větve, čistíme celou plochu. Pomáhají nám brigádníci. Provádíme i nějaké dílčí úpravy na sjezdovce a pomalu se chystáme na sezonu,“ popsal.

Dořešit zbývá záležitosti spojené s lyžařskou chatou, která sice stojí na vlastním pozemku, vchod do ní ale vede z pozemku soukromého zemědělce. „Tady bohužel stále ještě narážíme na sousedské vztahy. A musím zdůraznit, že mě to moc mrzí. Takže hledáme náhradní řešení vstupu do chaty a zajištění toalet pro návštěvníky,“ dodal Kučera.

Starosta Martin Vondrák by uvítal, kdyby se na kopec vrátil život co nejdřív. „Samozřejmě Vysoká není známé lyžařské středisko, ale pro lidi z okolí má význam. Na kopec si šli zalyžovat i místní,“ zavzpomínal. Na lyže sem jezdila třeba Jana Beránková z Havlíčkova Brodu. „Měli jsme to na Vysokou kousek, mrzelo nás, když tady lyžování skončilo,“ povzdechla si.

Jestli sjezdovka na Vysoké opět pojede, záleží podle Tomáše Kučery i na rozmarech počasí. „Bez přírodního sněhu to asi nepůjde. Máme sice čtyři sněžná děla, ale nemůžeme je pustit na plný výkon. Nemáme na to dost vody a elektřiny,“ vysvětlil. Umělé zasněžování je podle Kučery drahá atrakce a se stoupající cenou energií podraží ještě víc. „Zasněžení umělým sněhem stojí stovky tisíc. Máme u nás přípojku elektřiny. Platíme za ni zálohy v desítkách tisíc, přestože ji vůbec nepoužijeme. Ty zálohy se musely platit i v době, kdy vlek stál. Takže si to spočítejte,“ pronesl.

Sjezdovka na Vysoké by nemusela být jen zimní záležitost. Město Havlíčkův Brod plánovalo, že by na Vysoké mohl vzniknout v budoucnu sportovní areál, kde by mohli návštěvníci v létě jezdit na kolech. „My bychom to jen uvítali,“ poznamenal starosta Vondrák.

Předkupní právo

Spory kolem Vysoké se vedly o pozemek o rozloze 400 čtverečních metrů. Soudil se o něj soukromý zemědělec Miroslav Hrtús z Baštínova. Vlek několik let nejezdil. Podle mluvčí havlíčkobrodské radnice Aleny Doležalové je lyžařský vlek součástí majetku městem zřizované organizace Technické služby Havlíčkův Brod.

Jak vysvětlila Doležalová, původní majitelé pozemků opomněli svoji povinnost nabídnout pozemek pod stavbou lyžařského vleku ke koupi přednostně vlastníkovi stavby, tedy technickým službám. „Technické služby měly ze zákona k těmto pozemkům předkupní právo. Původní majitelé prodali pozemky novému vlastníkovi Miroslavu Hrtúsovi, aniž by měl vlastník lyžařského vleku možnost uplatnit svá práva k pozemkům. Z tohoto důvodu pak musel o vlastnictví pozemků pod lyžařským vlekem rozhodovat soud,“ upřesnila. Spor skončil až letos. „Soud rozhodl v náš prospěch a nařídil farmáři, aby nám část pozemků pod vlekem prodal,“ potvrdil místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal. Rozsudek vynesl Okresní soud v Havlíčkově Brodě. „Žalovaný převádí na žalobce vlastnické právo k pozemku v obci Vysoká. Žalobce se zavazuje zaplatit kupní cenu 6 326 korun,“ píše se v rozsudku, jehož text má Deník k dispozici.

Farmáře Miroslava Hrtúse oslovil Deník už v září. „V současné době, za této situace a takovým způsobem se k celé věci nebudu vyjadřovat. O medializaci nestojím,“ vzkázal. Farmář v minulosti blokoval i stavbu jihovýchodního obchvatu města, protože odmítl svůj pozemek pod obchvatem prodat. Soud mu nakonec pozemek vyvlastnil.