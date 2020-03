„Stávající hala už dosluhuje a nemá parametry, které by na město našeho typu měla mít. O stavbě nové haly se mluví už několik let. Doufám, že se vše povede a opravdu konečně bude,“ vyslovil přání místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka (ANO 2011).

Havlíčkobrodské sportovní týmy volají po nové hale už léta. „Vnímáme potřeby sportovců a uvědomujeme si, že nová sportovní hala v Havlíčkově Brodě je opravdu nutná,“ přidal se starosta města Jan Tecl (ODS).

Současná hala je plně obsazená

S nimi souhlasí i samotní sportovci. „O nové prostory bojujeme už roky. Současná hala je pořád plně obsazená a polovina naší mládeže trénuje v cizích prostorech. Například pro volejbalisty si pronajímáme tělocvičny na všech brodských základních školách a kvůli basketbalu máme pronajatou tělocvičnu na zimním stadionu,“ přiblížil současnou situaci předseda TJ Jiskra Miroslav Sommer.

Někteří musí dokonce jezdit i mimo město. „Například futsalisti, kteří hrají za Brod, musejí trénovat v Jihlavě nebo ve Žďáře nad Sázavou. Kdyby mohli být doma, bylo by to samozřejmě mnohem lepší,“ doplnil Sommer.

Moderní sportovní svatostánek by ocenili i místní. „Myslím si, že nová sportovní hala v Havlíčkově Brodě je skutečně potřeba. Ta stávající je velmi vytížená a je škoda, že někteří sportovci musí jezdit hrát do jiných měst. Příkladem by nám mohla být například nová hala v nedaleké Světlé nad Sázavou, která se skutečně povedla,“ přemítal Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu.

Vznik nové haly má však jedno „ale“. „Podmínkou toho, abychom ji postavili, je získání dotačního titulu. V tuto chvíli sledujeme, jestli bude nějaký vypsán. Poté budeme dělat vše proto, abychom ho skutečně dostali,“ prozradil Tecl.

Náklady na stavbu přesáhnou sto milionů korun. „Jsme ve fázi přípravy. V tuto chvíli řešíme výkup pozemků. Čekáme, až bude hotový projekt, ale počítáme s tím, že samotná hala bude stát minimálně sto milionů korun. K tomu pak přibudou ještě náklady na vybudování parkoviště a zázemí pro sportovce,“ nastínil Tecl.

Obě haly vedle sebe

Nová hala by mohla vyrůst nedaleko té stávající. „Ve hře byla dvě místa. Nejprve jsme uvažovali, že ji postavíme nedaleko základní školy Nuselská. Po dlouhých hovorech ale zvítězila druhá varianta, a to u fotbalového stadionu. Naším cílem je, aby všechna sportoviště byla pohromadě kolem Sázavy,“ sdělil Slávka.

Jací sportovci v nové hale najdou své zázemí, zatím ještě není jasné. „Chtěli bychom, aby to byla víceúčelová hala, ale jaké konkrétní sporty se v ní budou hrát, budeme konzultovat až s tělovýchovnou jednotou Jiskra a dalšími havlíčkobrodskými kluby,“ informoval Tecl.

Současná sportovní hala by zůstala využitá i v budoucnu. „Měli bychom alespoň tréninkovou halu. Do nové by se přestěhovaly všechny důležité sporty. Jen volejbal a házená mají tři sta členů. Další hala je tady proto opravdu velmi potřebná,“ uzavřel Sommer.