Budovu sportovní haly čekají náročné opravy střechy a prosklené stěny za víc než 16 milionů korun. „Hala města Přibyslavi bude od dubna do konce srpna příštího roku zcela uzavřená. Tento termín by měl být pro naši základní školu a všechny sportovní oddíly co nejméně bolestivý,“ informovala Hana Mikulincová z odboru technických služeb města Přibyslav.