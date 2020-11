Konečně. Už nebude žádné cestování přes půl města ze školy do staré sokolovny a zpátky. Od podzimu příštího roku si děti z Golčova Jeníkova zacvičí s veškerým komfortem, jen pár metrů od školy.

Nová sportovní hala v Jeníkově roste před očina. | Foto: Jiří Brož

Na novou moderní sportovní halu se už všichni těší. „Chodili jsme cvičit do sokolovny, jenže ta nám už nestačila. Ve škole máme úspěšné florbalové družstvo, které nemělo kde trénovat. Zapojili jsme se i do projektu Sportuj ve škole, takže v sokolovně už pro nás nebylo místo. Teď se z oken díváme, jak nám nová hala roste před očima a máme radost, že ji do roka otevřou,“ řekla ředitelka jeníkovské základní školy Alena Víšková.