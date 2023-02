Aktuálně město na proměně haly spolupracuje se statikem. Sportovní halu v Přibyslavi využívají jak místní, tak i sportovní kluby a oddíly z celé Vysočiny ke sportovní utkáním. „Perfektní hala, super okolí s dětským hřištěm,“ hodnotí halu v Přibyslavi Josef Dymák ze Žďáru nad Sázavou.

Podle Mikulincové potřebuje sportovní hala odborný zásah nezbytně. Do haly zatéká, skleněná stěna netěsní. Uniká teplo ven. To znamená zvýšené výdaje na vytápění. Hala v Přibyslavi přestává požadavkům na moderní provoz vyhovovat. „Pokud se podaří najít vhodnou stavební firmu, vzhled haly se do budoucna výrazně změní. S investicemi do oprav letos město počítá,“ dodala Mikulincová.

Jak dodala, ne všichni návštěvníci se ve sportovní hale chovají tak, jak by měli. „Museli jsme zakázat ježdění po schodech na skateboardech, koloběžkách a podobně. Schody tím velmi trpí, některé již mají ulámané hrany,“ konstatovala Mikulincová.