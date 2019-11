„Hala je opravdu výjimečná a na Vysočině jedna z nejlepších. Je výborná především zázemím pro sportovce a hrací plochou, což jsou základní věci,“ vyzdvihl Tomáš Rosecký, jednatel Sportovních zařízení města Světlá nad Sázavou.

Sportovci tak mohou využívat šest šaten a hřiště o velikosti 47 metrů na délku a 27 metrů na šířku. „Minimální plochy jsou 40 na 20 metrů, takže nám tady na každé straně zůstává ještě tři a půl metru prostoru,“ doplnil starosta Světlé Jan Tourek.

Velkou předností světelské haly je i jedna z nejlepších podlah na trhu. „Je to vícevrstvá podlaha, na které se běhají i olympiády. Rošt je třikrát překládaný a je to opravdu nadstandardní záležitost. My bychom měli splňovat standardy Evropské unie, ale tento systém splňuje německé standardy podlah, které jsou ještě vyšší,“ upozornil Tourek.

Stavba vyšla zhruba na 92 milionů korun. Kraj Vysočina přispěl desetinou této částky, tedy 9,2 miliony korun.

Halu budou využívat jak sportovci, tak děti z místních základních a středních škol. „Dopoledne budou vyhrazena pro děti. V pondělí sem bude chodit světelská akademie, v úterý a v pátek základní škola Komenského a ve středu a ve čtvrtek základní škola Lánecká. Odpoledne sem pak budou chodit oddíly. Už teď mám nahlášeno mnoho zájemců o sportování,“ prozradil Rosecký.

„Děti samozřejmě budou dál využívat i svoje tělocvičny, ve kterých budou fungovat především gymnastické a atletické sporty. Tato hala je dělaná spíše pro výuku míčových her,“ popsal Rosecký a dodal, že se v hale bude hrát například florbal, futsal, nohejbal, volejbal, badminton, basketbal a amatérská házená.

Sportovní svatostánek ocení i florbalisté. „Doteď jsme trénovali v malé tělocvičně základní školy Lánecká, případně jsme jezdili do haly v Ledči nad Sázavou. Také domácí zápasy jsme museli hrát v Ledči. Konečně budeme moci využít domácí prostory,“ řekl Rosecký.

Právě florbalisté si halu vyzkoušeli už při sobotním dni otevřených dveří. „Dopoledne se tady hrála florbalová liga dorostenek. Hrála čtyři družstva, a to Světlá nad Sázavou áčko, béčko, Spartak Pelhřimov a BC Písek. Navečer si pak proti sobě zahráli futsal světelští mistři ve veteránském fotbalu nad 40 let a Broďáci, kteří před osmnácti lety vyhráli mistrovství republiky ve futsalu,“ přiblížil Rosecký.