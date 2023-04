Soudní spor, který se vlekl celých pět let, končí. Deník o něm pravidelně informoval. Pozemek měří pouhých čtyři sta metrů čtverečních. Vlek na Vysoké patří městu a do sporného pozemku na kraji pole zasahoval horním koncem.

Pole patří farmáři, který ho koupil od původního majitele a lyžaře tam nechtěl. „Konečně jsme se domluvili, a to díky vydatné iniciativě místostarostky Marie Rothbauerové. Vysoká může dál normálně fungovat. Kdyby se spory vlekly dál, byli jsme ochotní vlek zkrátit a pozemku se vyhnout. V nejhorším případě skončit,“ komentoval výsledek jednání Tomáš Kučera z Tělovýchovné jednoty Lyžař.

Jak Kučera dodal, dohady s farmářem byly pro sportovce vyčerpávající psychicky i finančně. Město Havlíčkův Brod vedlo o pozemek s farmářem Hrtúsem dokonce soudní spor. V krajském kole nejdřív uspělo město, ale farmář se odvolal. Podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka bylo právo na pozemek na straně farmáře. „Odůvodnění rozsudku se soustředí pouze na posouzení, zda stavba lyžařského vleku je, či není liniovou stavbou a dále stavbou dočasnou. Poté, co odvolací soud dospěl k závěru, že se o liniovou stavbu nejedná, rozhodl, že předkupní právo k pozemkům, na kterých vlek stojí, nezaniklo,“ zdůraznil Tomíček.

Jiří Fibinger z Havlíčkova Brodu jezdí na Vysokou na návštěvy k příbuzným. Na informaci o výsledku sporu reagoval smíchem. „Bavila se tím celá Vysoká. To byla komedie. Co to stálo času a peněz,“ prohlásil ironicky.

Podle farmáře Hrtúse spory o pozemek nebyly samoúčelné. „Koupil jsem nemovitost, řádně z ní platím daň a nejde, aby ji někdo bezplatně užíval. To nejsou žádné naschvály. Já už zkrátka nemám jinou možnost, než si bránit svůj majetek,“ řekl Hrtús naposledy Deníku. Nyní už s novináři prý po špatných zkušenostech mluvit nechce.

Podle místostarostky Rothbauerové vleklé spory skončily smírem. „Město Havlíčkův Brod uzavřelo s farmářem dohodu. Bude farmáři vyplácet za pozemek roční nájemné sedmdesát tisíc korun na dobu neurčitou. Zároveň jsme se rozumně dohodli, že veškeré soudní spory a žaloby tímto končí,“ informovala místostarostka.

Spor o pozemky ve Vysoké



Rozloha: 390 metrů čtverečních



Počátky sporu: rok 2018, farmář Miroslav Hrtús blokuje provoz vleku



Konec sporu: rok 2021 spor o pozemky vyhrálo město



Nový spor: rok 2022, nejvyšší soud vyhověl farmáři Hrtúsovi, vlek na Vysoké jet nesmí



Rok 2023: Všechny strany sporu dospěly k dohodě



Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Podle Tomáše Kučery jsou sportovci na Vysoké rádi, že vlek nemusejí rozebírat ani stěhovat. „Měli jsme původně velké plány, ale teď se budeme soustředit hlavně na opravu, údržbu a následný zimní provoz vleku. Chtěli bychom nabídnout zimní lyžařské kurzy školám. V létě se soustředíme na aktivity pro děti,“ řekl Kučera Deníku.

Lyžaři chtěli původně na Vysoké vybudovat Adventure park pro milovníky adrenalinu. „Jenže v současné době se ukazuje, že na tak náročnou akci nemáme dostatek financí, ani dost nadšenců, kteří by byli ochotni se projektu věnovat za minimální odměnu,“ vysvětlil Kučera.

Spolek letos navíc přišel o dotace. „Formálně jsme přesunuli svoje sídlo do chaty Vysoká, což mělo usnadnit chod klubu, ale tím jsme přišli o dotaci od havlíčkobrodské radnice. Protože město podporuje jen brodské spolky, ale není to nic, co bychom nemohli vyřešit,“ poznamenal Kučera. Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala jde o drobné pochybení, které ale lze vyřešit a lyžařům nějak pomoci.

Starosta obce Vysoká Martin Vondrák by byl rád, kdyby ruch na kopci neutichl. „Vysoká není známé lyžařské středisko, ale pro lidi z okolí má význam. Na kopec si šli zalyžovat i místní,“ zavzpomínal.

Celý dlouhý spor vznikl proto, že původní majitelé pozemků kdysi opomněli povinnost nabídnout pozemek pod stavbou lyžařského vleku ke koupi přednostně vlastníkovi stavby, tedy městu Havlíčkův Brod, přesněji jeho technickým službám. Farmář koupil od původních vlastníků pozemky na Vysoké, kde byla i lyžařská chata a konec vleku s motorem, od lyžařů pak požadoval vysoký nájem. „Původní majitelé prodali pozemky novému zájemci, aniž by měl vlastník lyžařského vleku možnost uplatnit práva k pozemkům. Z tohoto důvodu pak musel o vlastnictví pozemků pod lyžařským vlekem rozhodovat soud,“ upřesnila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.