Zemřel starosta Ledče a obětavý sportovec Zdeněk Tůma

Parte.Zdroj: poskytlo Město Ledeč nad SázavouNelehký úkol dostal ledečský historik Otakar Kubát. Napsat nekrolog do ledečského zpravodaje. „Vzpomínám na něho jen v dobrém. Zdeněk Tůma byl bezvadný kamarád. Člověk, který nezkazil žádnou legraci, aktivní sportovec,“ zavzpomínal. I jako starosta byl podle Kubáta Zdeněk Tůma člověk na svém místě. „Měl k tomu veškeré předpoklady. Byl místní rodák. Vyznal se v komunální politice a dělal to dobře,“ dodal.

Jako první napsali o smrti Zdeňka Tůmy ledečští házenkáři.„Zdenda nikdy nechtěl prohrávat a tahle jeho prohra nás všechny bolí moc. Nikdy nezapomeneme,“ zdůraznil za házenkáře Jan Drápela.

Zprávě o smrti Zdeňka Tůmy nechtěl dlouho věřit Josef Zikmunda jeho soused a šéf ledečského Kovofiniše. „Překvapilo mě to. Zemřel velice mladý. Není to tak dlouho, co jsem ho potkal. Byl to příjemný člověk, sportovec. Občas naši společnost navštívil a byl rád že se nám daří,“ poznamenal.

Specialista na ankety

Že starosta Zdeněk Tůma rád komunikoval s lidmi a nebál se vyslechnout názory druhých, svědčí skutečnost, že o některých důležitých akcích ve městě nechal spolurozhodovat obyvatele formou anket. „Ankety jsou zřejmě naší specialitou. Ne všude je to pravidlem, aby se město tak zajímalo o názory obyvatel. Ale my na radnici chceme vědět, co si lidé v Ledči myslí a co si přejí. Já jsem léta působil jako sportovní trenér. Jsem rád mezi lidmi. Chci slyšet názory pozitivní i negativní. Myslím, že leckdy člověk takříkajíc z ulice, aniž bych se tím termínem chtěl někoho dotknout, má větší přehled o potřebách města než úředník,“ řekl loni v létě Deníku.

Jak vypadá aktuální situace na městském úřadě v Ledči popsal Deníku tajemník Julius Bárta. „Vedením městského úřadu byla pověřena místostarostka Hana Horáková a místostarosta Michal Simandl. V pondělí 24. ledna se sejde zastupitelstvo a zvolí nového starostu,“ upřesnil. Smrt starosty Tůmy je pro Ledeč a radnice podle tajemníka Bárty uvažuje o zřízení nějakého pietního místa, ale kde a jak, v tom zatím úřad nemá jasno. „Město i kraj odchodem starosty Zdeňka Tůmy ztratilo skutečného patriota, svědomitého a tvůrčího starostu, osobnost sportovního dění. Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek spolu s členy krajské rady vyjadřují i touto cestou upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ vyjádřila se mluvčí kraje Jitka Svatošová..

Zdeněk Tůma

Zdeněk Tůma starosta Ledče nad Sázavou. Narozen v roce 1958.

Ženatý, jedno dítě. Původní profesí chemik, absolvent vysoké školy chemicko technologické.

Hlavní záliby: především sport

Životní motto: Žij každý den tak, jako kdyby byl poslední.