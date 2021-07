Obrázky vznikaly pod rukama dvou členů Artsprayers, kteří malují graffiti na zakázku. „Předcházela tomu dlouhá komunikace mezi námi a městem, aby byli s motivem skutečně spokojení. Poslední dobou se specializujeme spíše na dynamičtější témata, jako je sport nebo třeba stroje, ale tady byla přáním krajina,“ uvedl jeden z autorů Michal Gerža.

S nápadem na oživení zdi přišel Ladislav Dopita, jednatel Technické a lesní správy Chotěboř. „Nechtěl jsem, aby tam přišli nějací vandalové se spreji a namalovali tam nesmysly. Rozhodl jsem se je tak s trochou nadsázky předběhnout,“ vysvětlil.

Návrh se zalíbil i místostarostovi Davidovi Šafránkovi. „Hned jsem se toho chopil a začal obvolávat sprejerské skupiny. Zadání bylo celkem jednoduché – jde o sběrný dvůr, tak by se měl motiv vztahovat k ekologii a k přírodě, a pak jsme na úřadě vymysleli slogan Chotěboř ti zůstane v srdci, přičemž srdíčko je ztvárněné graficky,“ přiblížil.

Vše pak doplňuje postava čaroděje Gandalfa z filmové série Pán prstenů, která tam zdánlivě nepatří. „Pro Chotěboř je naprosto zásadní akcí Festival fantazie. Říkal jsem si, že bychom mu mohli udělat takovou malou poctu a přidat nějaký scifi nebo fantasy element,“ líčil Šafránek. „Doufám, že k němu fanoušci budou chodit a fotit se u něj,“ dodal.

Dílo vyšlo na 80 tisíc

S výsledkem, který vyšel na zhruba osmdesát tisíc korun, je prý spokojený. „Když jsem viděl návrh, tak se mi moc líbil, ale nedokázal jsem si představit, jak to bude vypadat na zdi. Musím ale říct, že to vypadá naprosto perfektně,“ zhodnotil Šafránek.

Podobně mluví i samotní autoři. „Baví mě ta barevnost a to, jak se tam prolíná svět fantazie s přírodou. Navíc z dálky to působí úplně jinak než z blízka a člověk tam pokaždé najde nějaký nový detail, kterého si předtím nevšiml. Dopadlo to podle mě velice dobře a dle očekávání,“ přidal se Gerža.

Vše stihli ve dvou lidech za dva dny a barva, která na zeď padla, by se dala počítat na litry. „Standardně mám doma zhruba stovku sprejů, které si vždy beru s sebou. Kolik jsme jich skutečně vypotřebovali, spočítané nemám, ale rozhodně jich byly desítky,“ doplnil Gerža.

Místostarosta navíc nevylučuje, že by takovýchto ploch mohlo být ve městě více. „Máme tady spoustu šedých míst a toto je přesně ta cesta, jak je zpříjemnit a udělat je hezčí. Například u nově upraveného zimního stadionu máme jednu zeď, která přímo volá po nějakém sportovním motivu,“ nastínil na závěr další možné nápady.